草根州長PK政壇新秀！美副總統候選人有望10月1日辯論

美國副總統候選人辯論日呼之欲出,明尼蘇達州州長華茲今天同意10月1日交鋒,千禧世代參議員范斯如果接下戰帖,這兩位叫陣已久、同搶中西部票源的副手,將於紐約進行自由派及保守派的跨世代舌戰。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)下午一推文拋出9月17日、9月24日、10月1日和10月8日共4個日期。民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)快速迎戰,向范斯(JD Vance)喊話,「10月1日見,JD」。范斯目前仍未回應。

從選戰開打以來,范斯持續扮演攻擊手角色。他這個月才剛滿40,曾在陸戰隊服役,因回憶錄「絕望者之歌:一個美國白人家族的悲劇與重生」(HillbillyElegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)熱賣一舉成名,兩年前轉戰政壇投入激烈的共和黨初選,最終獲得川普背書勝出。

他今年7月中擊敗數位政壇老手,成為川普副手。當時范斯風光登場,共和黨在全代會上力推范斯的保守派立場及他與關鍵中西部州的連結,更強打他是翻轉底層出生、走向人生勝利組的美國夢代言人。

兩屆州長華茲則隔壁阿伯感十足,他8月初正式走入全國視野後,以平實形容詞「怪」(weird)轟敵營奏效,引發共鳴,人氣明顯碾壓范斯,也使范斯不再是唯一中西部出身的副總統候選人。

60歲的自由進步派華茲不但將墮胎權寫入州憲法,也推動公立學校免費營養午餐。他曾於受訪時說,自己永遠不會忘記入不敷出的爸爸媽媽無法為孩子繳交午餐費用的痛。華茲也挺工會,懂藍領階層處境,讓范斯出身工人城鎮的獨特性瞬間去半。

華茲2019年以來一直擔任明尼蘇達州州長。在此之前,他爆冷在深紅選區勝選,代表明尼蘇達州出任眾議員長達12年。他與范斯一樣具有軍事背景,曾在陸軍國民兵(Army National Guard)服役,還當過高中老師及美式足球教練。

聖路易大學(Saint Louis University)學者高德斯坦(Joel Goldstein)曾對今日美國報(USA Today)表示,范斯缺乏副總統應有的歷練。

高德斯坦也說,在總統選舉中,經驗不是一切。「你有幾年的經驗不代表你已經準備好了」、「經驗不足也不代表你不適合登上全國舞台」。

如今隔空交火已久的兩人有望登辯論競技台,華茲有機會當面嗆范斯「怪」,追打范斯過去指賀錦麗等民主黨人是沒生小孩貓姑婆(childless cat ladies)的言論,也能比拚「誰最了解勞工心情」。

耶魯大學法學院畢業的范斯想必磨刀霍霍,他這幾天陸續上電視受訪,窮追猛打華茲誇大從軍事蹟,還在自家軍隊部署伊拉克的幾個月前申請退役、轉戰政壇。此外,在兩黨爭對中國強硬的大選氛圍下,華茲在中國的工作經驗及相關言論勢必也成攻防焦點。

川普與賀錦麗則在9月10日直球對決。

根據美國無黨派網站 「庫克政治報告」(The CookPolitical Report)昨天公布的7大搖擺州民調,賀錦麗以48%的支持度,整體上領先川普(47%)1個百分點。