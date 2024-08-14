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川普稱封口費案法官涉利益衝突 要求迴避3度遭駁回

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
承審美國前總統川普豔星封口費案的紐約法官莫城，第3度駁回川普要求他迴避的動議。川普陣營一再主張，莫城的女兒從事與民主黨相關的政治顧問工作構成利益衝突。法新社
承審美國前總統川普豔星封口費案的紐約法官莫城，第3度駁回川普要求他迴避的動議。川普陣營一再主張，莫城的女兒從事與民主黨相關的政治顧問工作構成利益衝突。法新社

承審美國前總統川普豔星封口費案的紐約法官莫城，第3度駁回川普要求他迴避的動議。川普陣營一再主張，莫城的女兒從事與民主黨相關的政治顧問工作構成利益衝突。

路透社報導，如同今年4月與去年8月，莫城（JuanMerchan）在今天公布的裁決中再次駁回共和黨總統候選人川普（Donald Trump）律師要求他迴避審理封口費案的動議。川普因此案成為美國史上首位接受刑事審判的前總統，而莫城預定9月18日對川普做出判刑。

莫城在日期標記8月13日的裁決書寫道，「被告並未提供新事證供本院考慮，律師僅重申已被本院及上級法院駁回的論據」，並指川普陣營的論點「充滿不精確且無事實根據的主張」。

美國紐約陪審團5月30日裁決，川普因支付豔星封口費一事而面臨的偽造商業紀錄等34項重罪全部有罪。

兩個月後，川普的律師第3度要求莫城迴避，主張他女兒工作的政治顧問公司為民主黨競選活動提供服務，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）2020年爭取未果的民主黨總統提名之戰，對莫城審理此案構成利益衝突。

選出封口費案陪審團之前，莫城在今年4月拒絕迴避要求。去年一個倫理小組裁定他女兒的工作不會對他的公正性構成合理質疑後，莫城同樣駁回了迴避要求。

川普 美國大選 賀錦麗

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