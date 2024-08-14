為搶服務業選票？川、賀對取消小費稅不謀而合 經濟學者卻直搖頭

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中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國總統候選人川普和賀錦麗在許多議題上意見分歧，這對競爭對手卻在取消小費稅方面找到共同點，然而許多人批評，這是在經濟上不負責任的民粹之舉。美聯社
美國總統候選人川普和賀錦麗在許多議題上意見分歧，這對競爭對手卻在取消小費稅方面找到共同點，然而許多人批評，這是在經濟上不負責任的民粹之舉。美聯社

美國總統候選人川普賀錦麗在許多議題上意見分歧，這對競爭對手卻在取消小費稅方面找到共同點，然而許多人批評，這是在經濟上不負責任的民粹之舉。

法新社報導，川普（Donald Trump）今夏率先宣布取消小費稅的相關計畫，而賀錦麗（Kamala Harris）也在上週提出類似政策，令支持者感到驚訝。

2名候選人都選在內華達州做出這項承諾並非巧合，因為根據美國勞工部，在這個選舉的關鍵戰場，有著全美相對數量最多的服務生。

美國的小費文化與大多數其他國家截然不同，因為從外帶咖啡到雞尾酒，這個地方鼓勵顧客為一切服務慷慨給出小費。在大部分餐廳，正常來說需要給出消費總金額15%至20%的小費。

在美國某些州，雇主支付收取小費的員工每小時僅2.13元美金（約新台幣69元）仍屬合法，這遠低於聯邦最低工資7.25美元（約新台幣234元），不過前提是員工收到的小費能補足差額。

儘管許多經濟學者和智庫不喜歡取消小費稅的政策，由於服務業的工資有很大一部分來自小費，這項措施具有如此廣泛的吸引力也就不足為奇。

無黨派智庫「美國聯邦預算問責委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget, CRFB）高級政策主任戈德溫（Marc Goldwein）告訴法新社：「一般來說，服務業從業者沒有理由比工廠工人或是護理人員繳納更低的稅金。」

「這會造成公平問題，讓兩個從事市場認為價值相同工作的人繳納不同等級的稅金，這完全不合理。」

小費文化 川普 美國大選 賀錦麗

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