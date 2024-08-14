分進合擊搶聲量 川普重返社群X、范斯受訪當打手

美國大選倒數80餘天，「賀華配」在大型造勢活動助燃下，衝高一波聲勢。「川范配」也分進合擊，川普接受社群平台X老闆馬斯克專訪又獲准重返X，首篇推文吸引千萬瀏覽，范斯則拚曝光當打手，連番受訪攻敵營。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為民主黨披戰袍後，馬不停蹄前往兵家必爭之州衝人氣，支持者迅速歸隊，造勢現場出現支持人潮。

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）忍不住開酸，批人潮影像是拜AI之賜，還在昨天晚間表定8時接受馬斯克（Elon Musk）專訪，社群平台X一度大當機，用戶紛紛發文喊無法擠入直播室，折騰到8時42分才恢復正常。今天的X數據顯示，約有2660萬人收聽這場對談。

川普陣營之所以心急衝聲量，主要是因為「賀華配」定調後，民主黨人氣開始逆轉，據FiveThirtyEight民調顯示，賀錦麗超車川普，還在密西根州、賓州等一定要保住的藍牆州領先。

川普副手范斯（JD Vance）沒閒著，光是11日就一口氣上了美國廣播公司 （ABC） 政論節目「本週」（This Week）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的「面對全國」（Face the Nation）及美國有線電視新聞網 （CNN）的「美國國情」（State of the Union），大談國政願景及對敵營的攻擊路線。

他利用曝光機會拆解被華茲貼上的「怪」（weird）標籤，反批「喊他和川普怪」基本上是校園霸凌行為。

范斯說，「他們可以隨便指控我」。「我投入選戰是因為我認為擔任副總統將有助於改善民生，所以我接受他們的攻擊」。

范斯也轟賀錦麗接受民主黨提名後不開記者會，「每次她出現在選民面前，中間都會有台讀稿機。我想，她根本不與媒體交談，幾乎沒有。我認為她沒有回答記者提出的棘手問題」。

范斯出場後攻勢一波波，美國新聞媒體Axios、Politico、「時代雜誌」（TIME）形容，范斯如今是川普競選團隊的「打手」（attack dog）。他過去一周行程相當滿，在關鍵州穿梭，緊跟賀錦麗的場子。

這位政壇新秀也為川普質疑賀錦麗族裔身分變變變的說法辯護，指川普只是想強調賀錦麗是「變色龍」。川普這番爭議性言論發生在7月底，當時他上「全國黑人記者協會」踢館，指賀錦麗一直以印度人自居，突然又變黑人，暗示賀錦麗為政治目的「轉換膚色」。

范斯對CNN說，「她在一個觀眾面前假裝成一個樣子，在另一個觀眾又是另一個樣子」。

他接著火力全開，批賀錦麗「假」，從水力壓裂技術到邊境等議題上反覆，見人說人話，見鬼說鬼話。

曾在陸戰隊服役的范斯也緊咬華茲的從軍紀錄。華茲曾是陸軍國民兵，但從來沒有上過戰場，卻一度說自己曾攜帶「戰爭武器」。此外，華茲在陸軍國民兵部署伊拉克的幾個月前申請退役、轉戰政壇，這都讓共和黨陣營及范斯撿到槍，批華茲不老實、誇大從軍事蹟。

范斯上節目鎖定政敵外，還得就家人族裔進行攻防。白人至上主義者在網路上攻擊范斯與印度裔妻子烏沙范斯（Usha Vance）結婚是「跨種族婚姻」。范斯反駁，強調只有「聰明」和「幸運」的男性才能把烏沙范斯娶回家。

范斯說：「如果這些人想攻擊我或攻擊我的看法、我的政策觀點、我的個性，那就衝著我來」。「但是不要攻擊我太太。你們的檔次差多了」。

從子彈掃過川普右耳、拜登退選到賀錦麗接棒，美國總統大選轉折不斷。11月5日投票日前，美國還將迎來民主黨全代會及川普與賀錦麗在辯論場上對決。

美國老牌綜藝節目「週六夜現場」（Saturday NightLive）也於9月回歸，由神似賀錦麗的喜劇戲精瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）再次擔綱演出。只不過她這次不再詮釋副手，而是總統候選人。