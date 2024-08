分進合擊搶聲量 川普重返社群X、范斯受訪當打手

美國大選倒數80餘天,「賀華配」在大型造勢活動助燃下,衝高一波聲勢。「川范配」也分進合擊,川普接受社群平台X老闆馬斯克專訪又獲准重返X,首篇推文吸引千萬瀏覽,范斯則拚曝光當打手,連番受訪攻敵營。

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)與明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)為民主黨披戰袍後,馬不停蹄前往兵家必爭之州衝人氣,支持者迅速歸隊,造勢現場出現支持人潮。

共和黨總統候選人川普(Donald Trump)忍不住開酸,批人潮影像是拜AI之賜,還在昨天晚間表定8時接受馬斯克(Elon Musk)專訪,社群平台X一度大當機,用戶紛紛發文喊無法擠入直播室,折騰到8時42分才恢復正常。今天的X數據顯示,約有2660萬人收聽這場對談。

川普陣營之所以心急衝聲量,主要是因為「賀華配」定調後,民主黨人氣開始逆轉,據FiveThirtyEight民調顯示,賀錦麗超車川普,還在密西根州、賓州等一定要保住的藍牆州領先。

川普副手范斯(JD Vance)沒閒著,光是11日就一口氣上了美國廣播公司 (ABC) 政論節目「本週」(This Week)、美國哥倫比亞廣播公司(CBS)的「面對全國」(Face the Nation)及美國有線電視新聞網 (CNN)的「美國國情」(State of the Union),大談國政願景及對敵營的攻擊路線。

他利用曝光機會拆解被華茲貼上的「怪」(weird)標籤,反批「喊他和川普怪」基本上是校園霸凌行為。

范斯說,「他們可以隨便指控我」。「我投入選戰是因為我認為擔任副總統將有助於改善民生,所以我接受他們的攻擊」。

范斯也轟賀錦麗接受民主黨提名後不開記者會,「每次她出現在選民面前,中間都會有台讀稿機。我想,她根本不與媒體交談,幾乎沒有。我認為她沒有回答記者提出的棘手問題」。

范斯出場後攻勢一波波,美國新聞媒體Axios、Politico、「時代雜誌」(TIME)形容,范斯如今是川普競選團隊的「打手」(attack dog)。他過去一周行程相當滿,在關鍵州穿梭,緊跟賀錦麗的場子。

這位政壇新秀也為川普質疑賀錦麗族裔身分變變變的說法辯護,指川普只是想強調賀錦麗是「變色龍」。川普這番爭議性言論發生在7月底,當時他上「全國黑人記者協會」踢館,指賀錦麗一直以印度人自居,突然又變黑人,暗示賀錦麗為政治目的「轉換膚色」。

范斯對CNN說,「她在一個觀眾面前假裝成一個樣子,在另一個觀眾又是另一個樣子」。

他接著火力全開,批賀錦麗「假」,從水力壓裂技術到邊境等議題上反覆,見人說人話,見鬼說鬼話。

曾在陸戰隊服役的范斯也緊咬華茲的從軍紀錄。華茲曾是陸軍國民兵,但從來沒有上過戰場,卻一度說自己曾攜帶「戰爭武器」。此外,華茲在陸軍國民兵部署伊拉克的幾個月前申請退役、轉戰政壇,這都讓共和黨陣營及范斯撿到槍,批華茲不老實、誇大從軍事蹟。

范斯上節目鎖定政敵外,還得就家人族裔進行攻防。白人至上主義者在網路上攻擊范斯與印度裔妻子烏沙范斯(Usha Vance)結婚是「跨種族婚姻」。范斯反駁,強調只有「聰明」和「幸運」的男性才能把烏沙范斯娶回家。

范斯說:「如果這些人想攻擊我或攻擊我的看法、我的政策觀點、我的個性,那就衝著我來」。「但是不要攻擊我太太。你們的檔次差多了」。

從子彈掃過川普右耳、拜登退選到賀錦麗接棒,美國總統大選轉折不斷。11月5日投票日前,美國還將迎來民主黨全代會及川普與賀錦麗在辯論場上對決。

美國老牌綜藝節目「週六夜現場」(Saturday NightLive)也於9月回歸,由神似賀錦麗的喜劇戲精瑪雅魯道夫(Maya Rudolph)再次擔綱演出。只不過她這次不再詮釋副手,而是總統候選人。