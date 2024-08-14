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川普嗆賀錦麗 「能跟習談判嗎」

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國前總統川普（圖）十二日在佛州寓所海湖莊園，與社群媒體X老闆馬斯克在該平台上對談。（路透）
美國前總統川普（圖）十二日在佛州寓所海湖莊園，與社群媒體X老闆馬斯克在該平台上對談。（路透）

共和黨總統候選人川普十二日晚間接受億萬富豪、社群平台X老闆馬斯克二小時訪問，兩人相互拉抬強調這場選戰的關鍵性，川普主攻競選對手賀錦麗，質疑賀錦麗立場反覆，也質疑賀錦麗「能跟習近平談判嗎？」馬斯克則毛遂自薦，表明願意加入川普政府。

從暗殺聊到國際安全

川普與馬斯克的對談因技術障礙延遲超過半小時，馬斯克宣稱原因是遭遇大規模網路攻擊。活動開始時已有一百萬人在線收聽，一度高達一百廿九萬人；川普和馬斯克對談二小時，從暗殺事件、邊境問題、國際安全、能源永續到藥品管制無所不談。

川普一開始大談上月遇刺經歷，並透露將在十月重返事發地點賓州巴特勒市造勢；川普稱自己驚險躲過子彈，是「非法移民救了我的命」，因為他當時轉頭準備講解有關非法移民數據的投影片，在此之後，他更信神了。

對談進行廿分鐘後，川普才首次提到民主黨總統候選人賀錦麗，指控賀錦麗讓無證客從美墨邊境大舉越境進入美國，還抄襲他小費免稅的政見。川普批評賀錦麗立場反覆，一下子開放邊境，一下子卻說自己在邊境議題上相當強硬，根本是在說謊；他承諾當選後會有美國史上最大規模的驅逐出境潮。

川普還說，他跟大陸國家主席習近平、俄國總統普亭，北韓領導人金正恩等外國領袖都很熟，這些人都被貼上獨裁者標籤但很愛國，而且處於巔峰狀態，美國需要強勢領袖對付他們，「能想像賀錦麗跟習近平談判或只是站在一起嗎？」

川普說，比起氣候暖化更緊急的是「核升溫」，指擁核國家競相發展核武，尤其是大陸正迎頭趕上，川普指競相發展核武很可能導致第三次世界大戰，馬斯克也說，人們低估三戰風險。

馬斯克自薦加入政府

在討論政府預算時，馬斯克毛遂自薦，稱願意加入川普的政府研究如何提升政府效率，川普表示歡迎；此外，川普重申若當選想要關閉教育部，把教育權交還五十州州政府。

在對談開始之前，川普重新透過被封禁又解禁的X（前推特）帳號發文。川普曾是推特重度用戶，密集在推特發文並和網友互動，當總統之後甚至透過推文宣布最新政策，二○二一年一月六日國會山莊暴亂事件後兩天，推特以「存在進一步煽動暴力行為的風險」為由永久封禁川普帳號，馬斯克收購推特後，在二○二二年十一月廿日恢復川普被禁的帳號。

CNN：訪談錯誤多

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在訪談中講出至少廿個誇大不實說法，包括誤指美國暴力犯罪率破紀錄、通膨率百年最糟等等，但馬斯克一路迎合，完全沒有提出質疑。

川普 美國大選 賀錦麗

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