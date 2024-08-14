馬斯克、川普對談 X平台熱爆

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克12日晚間在自家社群平台X上與美國共和黨總統候選人川普展開對談。兩人對談2小時中，從暗殺事件、邊境問題、國際安全、能源永續到藥品管制，無所不談。馬斯克並毛遂自薦，希望在川普二進白宮後，能夠扮演幫助政府削減支出的角色。

這場對談比原定時間延後約40分鐘舉行，許多用戶接收到故障訊息而無法聆聽，馬斯克歸咎於遭DDOS網路攻擊，川普則盛讚這是聆聽訪談的需求火爆跡象。他告訴馬斯克，「恭喜今晚打破了每一項紀錄」。訪談開始後，有超過100萬用戶收聽，期間更一度衝到220萬人。

川普顯然要藉這場訪談穩住選情，馬斯克則藉此開啟一扇機會，提升自己對川普的影響力。他呼籲成立一個政府委員會，確保納稅人的錢被有效運用，還自我推薦，可在這類行動中扮演要角。

川普讚揚這想法，稱馬斯克是「最棒的削減支出者」。

馬斯克目前在華府已頗具份量，他名下的企業擁有為數可觀的政府合約。馬斯克近幾月與川普的關係更加接近，為川普的電動車與加密貨幣政策提供建言。馬斯克曾在川普總統任內任職白宮顧問委員會，後來卻退出，因川普決定退出巴黎氣候協定。

彭博資訊指出，在對談中，川普又拿出在造勢活動上的老套台詞，包括取笑拜登「接近植物人狀態」，質疑賀錦麗是「三流的虛假候選人」、她「有辦法跟習近平談判嗎」？川普更不忘吹噓自己和俄羅斯總統普亭的關係。

馬斯克也問到川普上月在賓州遭槍擊一事，川普回應說，「他們從中學到教訓」，「他們行動如此迅速，讓我告訴你，那需要巨大的勇氣」。川普表示，他將在10月重返槍擊地。

兩人也談到移民和試圖暗殺川普事件。馬斯克說，多數進入美國的人「實際上是勤奮工作的人民」，但某些人並非如此，川普則更加負面地暗示犯罪份子和「沒有生產力的人們」湧入美國。