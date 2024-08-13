川普叫賀錦麗「共產黨」是耍哪招？諾貝爾獎得主：他慌了

美國前總統川普罵人不稀奇，罵政敵是家常便飯，他最近更罵民主黨總統候選人賀錦麗是「共產黨人」，他的政治盟友同聲附和，例如特斯拉執行長馬斯克就在社群平台X上說：「賀錦麗字面上來說是十足的共產黨。」

賀錦麗顯然不是共產黨，那川普為什麼這麼描述她？

共產黨人vs.社會民主主義者 傻傻分不清

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報撰文表示，川普抹黑賀錦麗是「共產黨」，凸顯他慌了。

克魯曼指出，有一種人，他們不認為政府應掌控生產工具，但認為政府應推行政策限縮不平等並預防可避免的苦難。在美國政治論述裡，欠缺一個公認字眼可描述這樣的人士，但在歐洲國家則有公認的詞，可明顯區別「共產黨」與「支持強大社會安全網的政黨」。在這些國家，像賀錦麗這樣支持自由市場經濟附帶強大社會安全網的人士，稱為「社會民主主義者」（social democrat）。

問題是，社會民主主義並不是激進的政治立場；相反地，過去幾世代以來，社會民主主義對所有富裕國家，包括美國在內，一直是常規。

美國的社會安全網不如西歐國家那麼周全，這是事實。即使是如此，美國仍有全民退休制度，稱為「社會安全」（Social Security）；也有對長者提供的全民健保，稱為聯邦醫療保險（Medicare）。聯邦醫療補助（Medicaid）則對美國低收入戶提供醫療保險，納保人數約7,500萬人。約有700萬人受到「兒童健康保險計畫」（CHIP）保障。俗稱「歐記健保」的「平價醫療法」（A.C.A.）則補助數百萬人的健保費。諸如此類。

再者，這些計畫廣獲民眾支持。至少四分之三的登記選民，都對社會安全、Medicare和Medicaid有好感，A.C.A.剛推出時不受歡迎，但如今也博得60%民眾的認可。

若認為政府不該照顧年長者並支付許多美國人的健保，那是在哲學上可辯護的一種立場。的確有些右翼人士認為，從「新政」（New Deal）以降，凡是擴大政府角色的做法都違法。但這些人的主張，除了在他們自己的意識型態小圈子內，支持者少之又少。

給賀錦麗貼共產黨標籤 凸顯川普黔驢技窮

賀錦麗是一位社會民主主義者，她贊成政府推行計畫減輕市場經濟造成的傷害。但秉持這種主張的還包括幾乎所有民主黨人士、美國大多數民眾，以及許多共和黨人（儘管他們自己可能沒察覺）。賀錦麗希望擴大社會安全網，特別是對有子女要養育的家庭；但她支持的一系列政策，並不會導致政府的角色有任何根本的改變。她過去曾呼籲採行單一支付者（single-payer）健保制度，但後來已放棄那種想法；若認為單一支付模式很激進、非美國作風，那麼Medicare又該怎麼看？

那麼，稱賀錦麗是共產黨，從何說起？克魯曼推測，可能是共和黨人認為，這麼一位曾擔任檢察官的中間偏左民主黨溫和派人士，因為是黑人女性，給她形象扭曲一下，就能轉變成古早年代濫用社會福利的「福利女王」，那麼就能說服選民相信她是共產黨？

也許川普陣營算盤沒打得那麼精。表面上看來，川普陣營更像是措手不及，先是沒料到美國總統拜登竟然會退選，然後又訝異於民主黨士氣大振，更沒想到賀錦麗打選戰居然這麼強效。最新紐時/謝納學院公布的民調顯示，賀錦麗在三個關鍵搖擺州的支持度已超前川普。金融時報（FT）最新民調顯示，就經濟事務而言，美國選民更信任賀錦麗。

克魯曼語帶戲謔說，面對賀錦麗選情看俏，川普和他的MAGA（讓美國再度偉大）陣營的反應似乎是，把許多東西砸向牆壁，希望總有什麼會黏得住。

然而，川普若故技重施，再拿當年抹黑希拉蕊那一套來對賀錦麗作人格攻擊，似乎是起不了什麼作用了。

克魯曼說，福斯新聞脫口秀主持人沃特斯的處境堪憐，因為他試圖用下列的話攻擊賀錦麗：「她喜歡紅酒。她喜歡食物。她喜歡跳舞。」他真的相信，這麼說就會讓選民討厭賀錦麗嗎？

由此可見，其他招數似乎都不管用，那麼，何不叫她「共產黨」試試？