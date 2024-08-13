川普對談馬斯克有何火花？拿暗殺開玩笑、嘲拜登植物人 9爆點一次看

共和黨總統候選人川普12日在社群平台X上與億萬富豪馬斯克進行了一場對談，華爾街日報形容，這場活動與其說是訪談，不如說是兩個男人隨心所欲、有時漫無目的閒聊。以下整理川普在這兩個小時左右時間內的談話重點：

1. 川普拿暗殺事件開玩笑，表示被槍擊後更相信上帝，並感謝特勤局反狙擊手。

川普在7月13日造勢時差點遭到暗殺，現在則拿右耳被子彈射擊受傷之事開玩笑，訝異地表示「我不知道我那時流了那麼多血」，說那感覺「不太愉快」。他說：「如果你要被擊中，耳朵是非常血腥的地方，但這種情況下，這可能是你能想到的最好的選擇，因為它朝向正確（右邊）角度。」

川普說，他本來就是信徒，但他在僥倖生還後，更相信上帝了，「我剛好以完美角度轉頭，令人驚奇」。川普還表示，他要向特勤局的反狙擊手「脫帽致敬」。川普還說，他會在10月時重返賓州當時的槍擊地。

2.川普嘲笑賀錦麗是「三流贗品候選人」。馬斯克則說，若賀錦麗當選將導致經濟崩潰，理由是她的父親是馬克思主義經濟學家。

川普在談到現任政府在邊境安全上的表現時，形容現任副總統、民主黨總統參選人賀錦麗是「三流贗品候選人」。川普宣稱，其他國家正在清空監獄，並鼓勵罪犯非法移民到美國，他還批評賀錦麗這三年來在保護美國南部邊境問題上都是「空談」，導致越境的非法移民數量增加。

馬斯克稍後向川普表示，他認為如果賀錦麗贏得大選，美國經濟將陷入困境，因為她的父親是一位馬克思主義經濟學家，「你是通往繁榮的道路。我認為賀錦麗恰恰相反」。賀錦麗的父親Donald Harris在史丹佛大學教授經濟學。

3.川普嘲笑現任總統拜登是「最糟糕的總統」、「可能根本沒有智商」、「接近植物人狀態」

川普抨擊拜登對俄烏戰爭的態度，表示「這位總統的智商很低，非常低。順便說一句，他30年前的智商很低，但現在他可能根本沒有智商」。

川普批評拜登說烏克蘭可能成為北約國家的說法，還說如果拜登沒說這些話，俄羅斯總統普亭也不會侵略烏克蘭。

川普稍後甚至用「接近植物人狀態」來形容拜登幾乎不能走路。

4.川普說希望與中國領導人習近平、俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩獨處

川普說：「我認識普亭。我認識習主席，我認識金正恩。他們正在他們遊戲的巔峰，他們很強、他們是聰明的、他們是邪惡的，而且他們正保護他們的國家。」

「我希望與他們再度單獨相處，你知道的，和他們單獨相處是件好事，不是壞事。」

他形容中國、俄羅斯、伊朗和北韓這些擁核國家是「邪惡軸心」，但與他們的領袖有較好的關係是理想的，因為世界最大的威脅不是全球暖化而是「核子暖化」。

5.川普重申，希望有以色列式鐵穹來保衛美國

馬斯克說他擔心可能爆發第三次世界大戰，而川普川普重申，像是以色列擁有的鐵穹系統（全天候的機動型防空系統，可擊落火箭）足以保衛美國，「我們將擁有世界上最好的鐵穹，我們將得到保護」。

6.兩人談了移民問題

馬斯克說，多數進入美國的人「實際上是勤奮工作的人民」，但某些人並非如此，川普則更加負面地暗示犯罪份子和「沒有生產力的人們」湧入美國。川普還指非法移民份子是「激進分子」和「變相的恐怖分子」，並且呼籲進行美國歷史上最大規模的非法移民驅逐行動。

7.川普稱讚特斯拉的電動車是「好產品」，但不是人人都必須擁有一輛電動車

川普說：「現在，你的車不需要太多汽油。我必須誠實地說。不代表每個人都必須擁有一輛電動車，但這是小細節。不過你的產品棒極了。」

馬斯克則說，「當你看著我們的車，我們不認為環保主義必須代表你要犧牲。所以我們確保我們的車是漂亮的、駕駛良好的、快速的，而且性感的。」

8.馬斯克毛遂自薦，表達有意擔任政府委員會的成員，幫忙削減聯邦支出

馬斯克呼籲成立一個政府委員會，確保納稅人的錢被有效運用，「我樂於在這樣的委員會中提供協助，如果它成立了，我是很樂意的」。

川普讚揚這想法，稱馬斯克是「最棒的削減支出者」。

9.川普表示核能需要「重新命名」，提議以馬斯克的名字命名

川普說，核能「做為一種電力來源被低估」，「我認為這是值得重新考慮的事情，但有太多監管，人們無法達到，或許應該改名…有一些領域，當你見到品牌重新改名時，我們會給它個好名字」。