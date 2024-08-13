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FBI查川普團隊遇駭案 國務院警告伊朗勿介入選舉

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國共和黨總統候選人川普競選團隊自曝內部通訊遭外國駭客入侵、並將矛頭指向伊朗之後，聯邦調查局（FBI）展開調查。(美聯社)
美國共和黨總統候選人川普競選團隊自曝內部通訊遭外國駭客入侵、並將矛頭指向伊朗之後，聯邦調查局（FBI）展開調查。(美聯社)

美國共和黨總統候選人川普競選團隊自曝內部通訊遭外國駭客入侵、並將矛頭指向伊朗之後，聯邦調查局（FBI）展開調查，國務院今天也警告伊朗，干預選舉將產生後果。

川普10日表示，微軟（Microsoft）通知他的競選團隊，說伊朗駭入他們其中一個網站。川普表示，伊朗「只能取得公開資訊」。

「華盛頓郵報」今天報導，聯調局也在調查涉嫌針對總統拜登和副總統賀錦麗競選團隊幕僚的駭客攻擊事件。

伊朗政府否認侵駭川普團隊。

國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）今天對記者表示：「這些干涉美國選舉的最新企圖對伊朗政權來說不是新鮮事，從我們的角度來看，伊朗政權多年來一直在破壞民主國家，或試圖破壞民主國家。」

川普競選團隊10日表示，伊朗是這次駭客攻擊的幕後黑手，內部通訊和有關競選搭檔范斯（J.D. Vance）的檔案被洩露給記者。

川普團隊警告媒體不要轉載，因為此舉等同「聽從美國敵人的命令」。

此番論調與2016年有所不同，當時川普在記者會上表示，他希望俄羅斯駭進對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的電子信箱，查找已被刪除的電子郵件。

伊朗 國務院 川普 美國大選 賀錦麗

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