馬斯克向川普毛遂自薦 說樂於在政府內幫忙削減聯邦支出

億萬富豪馬斯克12日在自家社群平台X上與共和黨總統候選人川普展開對談。馬斯克毛遂自薦，希望在川普二進白宮後，能夠扮演幫助削減聯邦支出的角色，這凸顯出馬斯克日益涉足美國政治的傾向。

這場備受矚目的對談比原定時間延後約40分鐘舉行，許多用戶接收到故障訊息而無法聆聽，馬斯克把這歸咎是遭到DDOS網路攻擊，並暗示是反對川普的人士所為；川普則盛讚這是用戶要聆聽訪談的火爆需求跡象，他向馬斯克說，「恭喜今晚打破了每一項紀錄」。訪談展開後，有超過100萬用戶收聽，稍後聽眾更增加至220萬人。

川普要藉這場訪談穩住選情，應付民主黨總統候選人賀錦麗民調急追直上；馬斯克則藉此開啟一扇機會，提升他對川普的影響力。他呼籲成立一個政府委員會，確保納稅人的錢被有效運用，還自我推薦可在這類行動中扮演要角。

馬斯克說：「我樂於在這樣的委員會中提供協助，如果它成立了，我是很樂意的。」

川普讚揚這想法，稱馬斯克是「最棒的削減支出者」。

如果川普重返白宮掌權，馬斯克預料會涉足政治更深。他目前在華盛頓已頗具份量，旗下企業擁有為數可觀的政府合約。馬斯克近幾月與川普的關係更加拉近，為川普的電動車與加密貨幣政策提供建言，一反雙方曾經有摩擦的關係。馬斯克曾在川普總統任內任職白宮顧問委員會，然而後來退出，原因是川普決定退出巴黎氣候協定。

長期批評電動車的川普在對談中讚揚特斯拉，表示特斯拉的車「棒極了」（incredible）。

華爾街日報形容，這場活動與其說是訪談，不如說是兩個男人隨心所欲、有時漫無目的閒聊。如同許多訪問川普的人一樣，馬斯克經常難以插話。像是川普說，「順帶一提，你覺得拜登能接受這樣的訪談嗎？你覺得賀錦麗能這樣訪談嗎？」川普還形容拜登與他的政府是「笨蛋」。

彭博資訊指出，在對談中，川普在他造勢活動上的老套台詞頻頻出籠，包括侮辱賀錦麗的智商，呼籲大規模驅逐移民，並且吹噓他和俄羅斯總統普亭的關係。

兩人也談到了移民和試圖暗殺川普的事件。馬斯克說，多數進入美國的人「實際上是勤奮工作的人民」，但某些人並非如此，川普則更加負面地暗示犯罪份子和「沒有生產力的人們」湧入美國。

直播一開始，馬斯克問到川普上月在賓州造勢時險遭槍擊暗殺一事，表示讓槍手登上附近屋頂的安全漏洞「顯然很瘋狂」。川普回應說，「他們從中學到了教訓」，「他們行動如此迅速，讓我告訴你，那需要巨大的勇氣」。川普表示，他將在10月重返槍擊地。