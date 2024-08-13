馬斯克專訪川普…遭網攻後逾百萬人收聽 川普說要「重返槍擊地」

美國共和黨總統候選人川普周一（12日）晚間在社群媒體平台X上接受億萬富豪馬斯克的訪談，但一開始就遇到技術問題，許多用戶無法聆聽直播，也使得訪談延後約40分鐘才得以展開。馬斯克說，這是因為遭到了網路攻擊。

馬斯克在終於開始訪談川普後表示：「這項大規模攻擊凸顯出，人們只是要聆聽川普總統的談話，就遭到大量反對。這實際上是針對想法開放、獨立的選民，這些選民正試圖做決定。」

川普則稱讚這是個用戶要聆聽這場訪談需求火爆的跡象，他向馬斯克說，「恭喜今晚打破了每一項紀錄」。

根據X上的一項計算，在訪談展開時，有超過100萬人在收聽。

川普表示，他將在10月重返賓州城市巴特勒（Butler），也就是他在7月13日遭到槍擊暗殺並生還之地。

這場訪談延後，對於馬斯克的X平台和他本身而言，都是一大打擊。自從馬斯克在2022年收購X的前身推特以來，該社群平台就持續面臨技術性問題和檢視。目前不清楚是什麼原因造成訪談延後，馬斯克則形容是X平台遭遇駭客攻擊。

馬斯克稍早貼文表示：「X似乎遭受大規模的DDOS攻擊。正在努力阻止它。」「最壞的情況是，活動繼續進行，但只有較少的即時聽眾，並在稍後張貼對話內容。」

DDOS攻擊主要是向網站發送超出其處理能力的流量。目前尚不清楚X出現問題的原因。

起初，許多聽眾在試圖加入這場直播時，收到一條訊息，稱「此空間不可獲得」。

馬斯克在上月公開支持川普擔任總統，是他公開擁抱右傾立場的轉變。他在7月底也證實，已向支持川普參選總統的超級政治行動委員會提供一些捐款，但比報導的金額低得多。

川普和馬斯克對話之際，適逢2024年大選的關鍵時刻，距離選舉日不到三個月。民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗已經抹去川普在今年夏天大部分時間裡保持的領先地位，且賀錦麗在籌款方面領先川普。