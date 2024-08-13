賀錦麗遲不受訪 美媒質疑聲起

對美國副總統賀錦麗投入參選總統三周，尚未舉行記者會和接受媒體專訪，其選戰官網也沒政見。美國兩大報華盛頓郵報及紐約時報十一日均提出質疑。

華郵題為「我們想問賀錦麗的幾個問題」社論寫道，外界仍不清楚賀錦麗對諸多議題的立場。儘管可理解她想保持模糊，以避免被對手攻擊而使其支持者遭分化。她可能認為，若將選戰聚焦前總統川普缺點，那她就有機會勝選。

但媒體與選民對賀錦麗有很多疑問，她應對此直球對決。像其陣營指稱，將支持美國總統拜登所提的年收入四十萬美元（台幣約一三○○萬元）以下不加稅主張，卻未明言她當選會否對企業或高收入族群加稅。

對邊境管控議題，賀錦麗二○一九年參加民主黨總統初選時主張，非法移民不應被起訴犯罪。但其陣營最近卻改口說，未獲准的入境就違法，此一說法更符合多數人的看法，她需向選民說明其立場的轉變。

至於賀錦麗的競選搭檔明尼蘇達州州長華茲對以哈戰爭議題，被認為較同情巴勒斯坦人，也較能理解民主黨支持者不滿拜登政府挺以色列的立場。賀錦麗也應對此說明。

誠然，賀錦麗接棒參選已帶動民主黨十一月選情，但她不能沉浸在這種氣氛太久。其選戰官網僅寥寥兩篇她和華茲的介紹、募款和活動相關資訊，沒看到端出政見「牛肉」。

紐時報導亦點出，媒體對賀錦麗有很多疑問，但她沒提供多少答案。賀錦麗八日在密西根州造勢後，是她接棒拜登參選以來首次接受媒體即問即答，過程僅有七十秒。有記者問她是否不久就會接受哪家媒體專訪，她卻答說要等十九至廿二日在芝加哥召開的民主黨全代會結束，希望八月底能安排一場專訪。

賀陣營透露 更愛打社群戰

賀錦麗這三周跑選舉行程時，雖曾在專機上接受記者提問，但內容一概不能報導。反觀拜登對媒體很少這樣。賀陣營對此的說法是，媒體報導資訊已破碎化，選民對傳統媒體的信任度降低，透過短影音平台TikTok等社群媒介，才是接觸選民最有效的方式。

川普頻受訪 不怕尖銳提問

而川普近來已接受幾家媒體專訪，例如對他友好的福斯新聞節目「福斯與朋友們」，也出席全國黑人記者協會年會面對尖銳提問，八日也在其佛州海湖莊園召開長約六十五分鐘的記者會。

另外，英國金融時報及密西根大學羅斯商學院合作的一至五日最新美選滾動民調顯示，四成二受訪選民回答更放心由賀錦麗處理經濟問題、四成一信任川普。

她的數字，比拜登七月的還高七個百分點、川普則沒變動。

這是約一年前開始追蹤選民對這項議題的觀感以來，首度有民主黨籍總統候選人在經濟議題上領先川普。密西根大學教授高登表示，選民對賀錦麗觀感比拜登更正面，除了說明拜登選情有多低迷，也凸顯她目前選情有多熱。