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馬斯克將訪川普 英媒：選舉官員和學者憂助長錯誤訊息恐成真
美國億萬富豪馬斯克將於美東時間12日晚上8時，在社交媒體X專訪前總統川普，並表示訪談的主題沒有限制，「應該會很有趣」。英國衛報報導，馬斯克接掌當時還沒改名為X的推特（Twitter）時，廢除一些事實查核功能，研究人員和選舉官員就憂心這會助長錯誤訊息傳播，導致威脅、騷擾行為產生並破壞民主，而他們的擔憂似乎成真了。
馬斯克曾對計票和郵寄選票機制表示懷疑，而這兩個機制都是美國選舉的常見特色。他也曾一再聲稱非公民投票猖獗，這是共和黨人在本次大選常談論的話題。
衛報指出，馬斯克將在12日訪問川普，肯定會在這些選舉陰謀論上找到共同話題。
此外，馬斯克公開支持川普。他恢復了先前被禁的帳戶，還廢除X平台的事實查核和安全功能。川普原本在2021年1月6日國會暴亂後被禁的X帳戶也被恢復。
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