賀錦麗聲勢日高…為何她叫Momala？「媽媽型候選人」溫情人設成獨門選戰策略

賀錦麗（Kamala Harris）接棒選戰以來，聲勢日高，5日出爐的最新民調更顯示，她的支持度首度超車川普。而且，賀錦麗不但掀起Brat的社群效應，她專屬的「Momala」一詞，也成為大眾討論的關鍵字。其實，有意塑造「媽媽型候選人」的賀錦麗，對醫療保健、墮胎禁令等選戰焦點議題，都有自己的鮮明立場。

距離美國大選之日不到百日，兩黨陣營正在全力衝刺，期待贏得更多選民信任。美國知名民調機構Morning Consult，8月5日釋出的最新民調顯示，賀錦麗支持度來到48％，首度超車川普（44％）。

對決擅長鼓動民意的前總統川普，臨陣接棒的候選人賀錦麗，也積極搶攻社群效應。不但善用近期火熱的Brat話題，賀錦麗兩個孩子為她創造的「Momala」一詞，也成為她的獨特代稱。

Momala是什麼？專屬賀錦麗的溫情人設

點開賀錦麗在社群平台X上的帳號，她在自我介紹寫著「美國副總統」「首位美國第二先生的妻子」，以及「Momala」。究竟，Momala是什麼？

刊登於《ELLE》上，2019年母親節時，賀錦麗發表的一篇文章有解答。她描述與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）的結識，繼子女科爾、艾拉（Cole and Ella Emhoff）如何成為她人生中不可分割的部分，「沒有他們，我的心不會完整，人生也不會富足。」

其中，賀錦麗更回憶第一次與繼子女相見，內心如何忐忑不安，所幸她深受科爾、艾拉的喜愛。當賀錦麗與任德龍正式步入禮堂，「科爾、艾拉和我一致認為，我們都不喜歡『繼母』（stepmom）這個詞。所以，他們想出『Momala』這個名字。」她如此形容，

2024年5月，賀錦麗接受知名女星、主持人芭莉摩（Drew Barrymore）訪問，節目中談起賀錦麗的繼母身分，芭莉摩形容當前的美國社會大眾「需要一個巨大的擁抱」「我們需要你成為這個國家的Momala」。

雖說芭莉摩的詮釋未必妥貼，但確實讓這個結合Mom與Kamala的獨特稱謂，再度躍入大眾視聽，當賀錦麗臨陣接棒成為總統候選人，Momala一詞也形塑她的總統候選人形象。

值得注意的是，賀錦麗作為「媽媽型候選人」，她的政見焦點也與美國大選攻防戰中，重要的醫療照護、生殖權等議題息息相關。

瞄準美家庭最擔憂開銷！賀錦麗推「可負擔醫保」

皮尤民調中心5月調查指出，當被問及「美國當代社會的重大問題」，57％受訪者選擇「醫療保健的負擔能力」（the affordability of health care），比率在眾多問題中排名第三，列於通膨（62％）與兩黨合作（60％）之後。

若單看民主黨回答，有65％受訪者選擇「醫療保健的負擔能力」，占比排名第二，僅次於排名第一的槍枝暴力（68％）。另外，無黨派、非營利組織「凱澤家族基金會」（KFF）針對美國醫療保健的長期追蹤民調指出，在美國家庭的基本開銷中，醫療保健是他們最擔憂的支出項目。

總統拜登7月24日的退選演說中，也提到健保這項重要議題。「如今美國享有醫療保健的人數，來到歷史新高，」他強調任內已成功降低高齡族群的處方藥成本，未來將繼續致力於調降大眾的醫療成本。

值得注意的是，全美當前有逾540萬未滿18歲的年輕照顧者，因醫療費用、家庭照護費用高昂，被迫接下長照重擔，照顧家中失能的父母、手足，顯現美國當前的醫保制度仍有許多改進空間。

與歐洲、日本、加拿大等國採用公立醫保制度不同，美國以私立醫保為主，除高齡、兒童、貧窮人口由政府負擔，其餘大眾的醫保需由企業或個人負擔，而民主黨陣營主推的《平價醫療法案》（ACA），最初於前總統歐巴馬執政時推出，又被稱為「歐巴馬醫改」（Obamacare），便是為確保無法負擔商業醫療保險的公民，享有一定程度的醫療保險，推出至今因衝擊保險市場經濟、龐大的醫療成本，成為兩黨攻防的焦點，川普任內更試圖廢止《平價醫療法案》。

從上一屆賀錦麗競選總統的政見來看，分析師推測，她將在拜登的基礎上更進一步，推動《平價醫療法案》補助範圍，並擴及至當前未涵蓋的十個州，以及延長預定於2025年到期，減輕個人負擔成本的「加強型補助」（enhanced subsidies）。

「可預期她將努力繼承拜登擴大適用範圍的成果，」衛生保健政策專家、喬治城大學研究教授科萊特（Sabrina Corlette）接受《NBC》新聞訪問時指出，「她也必須採取措施來降低成本。」

生殖權議題成選戰焦點，賀錦麗立場鮮明有望吸票

除了醫保政策，自2022年羅訴韋德案（Roe v. Wade）遭推翻以來，美國社會當前仍對於「墮胎權」爭論不休，而賀錦麗是拜登政府中，長期致力捍衛婦女生殖權的重要角色。

2023年底，賀錦麗展開全國性的「爭取生殖自由」（Fight for Reproductive Freedoms）巡迴演說，呼籲最高法院恢復保護墮胎權，也成為副總統任內的重要政績。KFF 執行長奧爾特曼（Drew Altman）指出，可負擔的醫療保健、藥物之外，「毫無疑問，生殖權議題將成為賀錦麗競選活動的核心焦點。」

曾擔任歐巴馬、拜登醫療政策團隊的斯拉維特（Andy Slavitt），也曾非正式提供賀錦麗建議，他接受《NBC》新聞訪問時指出，賀錦麗在墮胎議題上具有優勢，更能引起選民共鳴。「對拜登總統來說，談論生殖權有些尷尬。」

賀錦麗對墮胎禁令、醫療照護等議題，擁有鮮明的立場，其中部分醫保政見，已偏向民主黨進步派，包括簽署「2019年全民醫療保險法案」（Medicare for All），主張進一步擴大公費健保至全公民，以有效終止私人保險，此法案便與民主黨溫和派的想法分歧。

此外，2019年6月的一場辯論會中，對於無公民身分的移民可否享有健保，賀錦麗表態支持，成為共和黨陣營鎖定的爭議點，近來更被川普貼上「激進的左派瘋子」（radical left lunatic）標籤，作為選戰攻擊的策略。

醫保改革和墮胎禁令兩大議題，早已在美國社會爭論不休，也將成為選戰中不可迴避的焦點，而主打「Momala」溫情形象的賀錦麗，對此相當重視，當前民調也反映選民對她的支持。未來這些關鍵議題將如何發酵，將持續影響著選民的最終決定。

（本文出自2024.08.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）