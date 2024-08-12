川普造謠賀錦麗用AI誇大造勢人數 大罵「作弊仔」遭影片打臉

美國共和黨總統候選人川普11日在自家社群造謠，大罵對手賀錦麗用人工智慧（AI）技術P圖、修影片造假造勢人數，不過現場成千上萬群眾和記者媒體親眼見證場面浩大，賀錦麗團隊也在留言區分享賀錦麗與副手華茲下空軍二號影片，打臉川普不實指控。

賀錦麗與副手華茲上周如火如荼在各州造勢，其團隊表示9日在亞歷桑納州鳳凰城造勢人數超過15000人，10日在加州洛杉磯有超過12000人。

前總統川普11日陸續在自家平台「真實社群」造謠，指賀錦麗近日在底特律機棚的造勢場面壯觀是假的，「現場根本沒什麼人」，指控賀錦麗「用AI造假」。

不過在場成千上萬人與包含紐約時報等記者媒體見證，現場人數與賀錦麗團隊公布數字相符。

川普在多篇貼文中寫道，「賀錦麗是作弊仔，沒有人在等她」，還說民主黨就是靠作弊贏得選舉，再次拿針對2020年拜登勝選的不實指控做比喻。

對此賀錦麗團隊也在川普貼文留言區分享影片打臉莫須有指控，影片可見賀錦麗與副手華茲下機時，現場人數相當可觀。