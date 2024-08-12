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賀錦麗未開記者會或接受媒體訪問 華郵紐時同質疑

中央社／ 華盛頓11日專電
賀錦麗。美聯社
賀錦麗。美聯社

美國副總統賀錦麗投入參選總統3週，至今未曾開記者會、沒有媒體專訪，官網也沒有政見。華盛頓郵報今天以社論指出，有問題想問賀錦麗，她應該說明。紐約時報也同樣提出質疑。

華盛頓郵報（The Washington Post）的社論指出，賀錦麗對許多議題的立場，目前外界仍不清楚。她想保持模糊是可以理解的，這樣可避免對手攻擊、分化支持者；她認為，選戰焦點集中在共和黨對手川普的缺點，她有可能勝選。

華郵指出，媒體和民眾對賀錦麗有許多疑問，她應正面回應。例如，她的陣營表示，將支持總統拜登（Joe Biden）提出年收入40萬美元（約新台幣1298萬元）以下不加稅的主張，卻沒說明是否會對企業或高收入者加稅。

社論再以邊境管理議題為例，賀錦麗2019年參加民主黨總統初選時主張，非法入境的移民不應被起訴犯罪；她的陣營最近卻說，跨越邊境未獲同意是違法的。她現在的主張更符合多數人的看法，她需要向民眾說明她的立場轉變。

另外，賀錦麗的副手、明尼蘇達州州長華茲（TimWalz）在加薩戰爭的議題上，被認為較同情巴勒斯坦人，也較能理解民主黨支持者不滿拜登政府挺以色列的立場。華郵指出，這樣的理解是否正確，賀錦麗應出面說明。

華郵指出，賀錦麗參選熱烈帶動民主黨選情，但她不能一直沈浸在這種氣氛中。她的選戰官網只有2篇她與華茲的介紹、募款及活動資訊，沒有政見。

紐約時報報導，媒體對賀錦麗有很多疑問，但她沒有給出太多答案。賀錦麗8日在密西根州的造勢後，首度接受媒體即興提問，卻只有70秒鐘。媒體問她是否很快會接受訪問，她說要等全代會（19至22日）結束，希望8月底能安排一次訪問。

報導指出，賀錦麗在跑行程中，曾在飛機上接受記者提問，但談話內容都不能報導。拜登與記者比較少有這類的互動模式。

賀錦麗陣營對紐時指出，媒體報導資訊破碎化，民眾對傳統媒體的信任度也降低；透過短影音平台TikTok或其他社群媒介，是接觸選民最有效的方式。

紐時報導，川普最近接受幾次媒體訪問，儘管多是對他友善的媒體，但他也出席全國黑人記者協會（National Association of Black Journalists）的年會，接受尖銳的提問。川普8日也召開約65分鐘的記者會。

川普 美國大選 賀錦麗

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