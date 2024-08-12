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華爾街日報：川普若返白宮 北京噩夢
華爾街日報十日報導，中國大陸由於川普任內與美國的貿易戰而受重創，但若他明年重返白宮，對北京而言，美中第二輪貿易戰將更加嚴峻。
川普指稱，他「第二任」將調高對中國進口品的關稅至百分之六十或更高。該報導稱，這對中國經濟的損害將比他第一任時高得多，主因是關稅稅率更高，此時的中國經濟也更加脆弱。
加拿大研究機構「ＢＣＡ研究」策略師格肯特說，中國處於通縮之際，川普將會踩中國經濟一腳，中國（如今）更脆弱。
美中貿易戰二○一八年展開，川普對總值三五○○億美元的中國進口品（占該年進口總額的六成五）徵收最高百分之廿五關稅。
大多數經濟學者認為，中國在這場貿易戰受傷最重，但其效應並未持續。新冠疫情期間，西方國家遭「封城」或隔離的消費者大買消費性電子產品及其他居家用品，讓其外銷強勁反彈。
但中國國內房地產緊縮已邁入第三年，前述對其製造業與出口的仰賴，會使北京對中美貿易戰的升級更加敏感。
瑞士百達資產管理分析師齊威佛估計，若賀錦麗明年成為總統，並延續拜登政府較選擇性的關稅政策，那明年中國經濟成長可能只減少○點○三個百分點。
但齊威佛預估，要是像川普宣稱的至少百分之六十，那中國經濟成長將受更大打擊，可能減少一點四個百分點。
中國幾所大學及美國史丹福大學發表的研究顯示，美國在第一回合美中貿易戰祭出的關稅，除了掐住中國出口，還使中企獲利減少，並影響企業與消費者信心，以及令中企的投資和招聘更保守。有經濟學者提到，由於川普此次揚言對所有中國進口品加徵關稅，因此前述這些影響將捲土重來且放大。
牛津經濟公司分析師史雷特說，若中國遭排除在美國市場外，就會被迫更進一步將商品銷往其他海外市場，屆時這些國家及地區可能無法容忍這種（產能過剩的）情況。
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