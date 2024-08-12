3搖擺州民調 賀華配壓過川范配

紐約時報和紐約謝納學院十日公布五至九日實施的美國總統大選最新民調結果，顯示在密西根、威斯康辛及賓州這三個關鍵搖擺州，五成受訪的已登記選民將投給副總統賀錦麗，四成六將投給前總統川普。

這是自賀錦麗參選總統以來，紐時和該校對搖擺州做的首份民調，發現正扭轉川普在這三州平均領先拜、賀一到兩個百分點的過往民調結果。紐時報導說，三州一向是民主黨大選的勝負關鍵。六月辯論會前，拜登最多在這些州與川普打平，如今賀錦麗能超車川普，主因可能是選民對她改觀。

賀錦麗在三州的好感度至少達四成九，而川、拜此前從未能企及如此高的數字。近六成六選民認為賀錦麗「聰明」，比川普高。自五月起，三州的民主黨支持者對該黨候選人滿意度激增廿七個百分點，已超越共和黨支持者對自家候選人的。

經濟議題 仍是川普強項

但這項民調也顯示，對經濟和移民兩大核心選戰議題，選民仍更信任川普。信任賀錦麗處理經濟議題的選民比率，雖比拜登五月的數字高，依然落後川普九個百分點。不過在墮胎議題的信任度上，她就領先川普達廿四個百分點，而拜登此前的領先幅度為十三個百分點。

另據該民調顯示，四成二選民認為賀錦麗過於傾向自由派。密州八十九歲退休人士蘭瑟通常投給共和黨候選人，但今年考慮改投賀錦麗，理由是無法忍受川普粗魯又令人無法接受的態度，「她一些個性的確有吸引到我」，儘管未必同意她提出的政策。

目前尚不清楚賀錦麗民調超過川普的主因，是否為賀錦麗接棒拜登參選的蜜月期，也難以預料此一趨勢能否延續。過往總統參選人揭曉副手後的幾天甚至幾周內，民調會上升幾個百分點。

拜登受訪 自認過渡總統

此外，美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）十一日播出拜登九日受訪內容。八十一歲的他在「ＣＢＳ新聞周日早晨」節目說，「當我首次角逐總統時，我就認為自己是個過渡總統」，「我甚至不能說自己幾歲」，「對我來說，要將這句話從我口中講出來並非易事」。

拜登受訪時又再表達對賀錦麗的支持，並強調「雖然成為總統是我的榮幸，但我認為，我有義務為國家做我能做的最重要事情。那就是，我們必須、我們必須、我們必須擊敗川普」。