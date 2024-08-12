川普團隊遭駭 暗指伊朗主導

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國共和黨總統候選人川普競選團隊10日聲稱被駭客攻擊，部分內部通訊和川普競選搭檔范斯的檔案遭洩漏。美聯社
美國共和黨總統候選人川普競選團隊10日聲稱被駭客攻擊，部分內部通訊和川普競選搭檔范斯的檔案遭洩漏。美聯社

美國共和黨總統候選人川普競選團隊10日聲稱被駭客攻擊，部分內部通訊和川普競選搭檔范斯的檔案遭洩漏，並援引一份微軟的報告，暗指伊朗是幕後黑手，試圖干預2024年美國總統大選。

政治新聞網站Politico報導，7月22日起，該媒體陸續收到自「羅伯特」轉寄、貌似為川普團隊的內部文件，包括一份關於范斯的報告，其中有部分資料被標記為「潛在弱點」，如他以前對川普的批評。

川普競選團隊發言人史蒂芬‧張10日發布聲明指出，這些文件是「與美國敵對的外國勢力非法取得，意圖在選戰過程中製造混亂，干擾2024年的大選」。

他引述微軟9日發布報告，指控此舉是伊朗所為，並指出川普和伊朗關係緊張，「伊朗人知道川普會阻擋他們的恐怖統治，如他先前在白宮那四年所做的一樣」。

這份微軟的報告指出，伊朗駭客今年6月發送一封魚叉式網路釣魚電郵，給總統競選團隊的一名高層官員，但未明說是針對川普還是現任總統拜登。

川普 美國大選 賀錦麗

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