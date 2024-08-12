三搖擺州民調 賀錦麗領先

最新民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗在三個關鍵搖擺州支持率已超越共和黨總統候選人川普，顯示原本低迷的民主黨選情出現逆轉。她也承諾不會干預聯準會（Fed）的決策獨立性，本周將推出更正式的經濟政見，說服更多選民接受她。

紐約時報與謝納學院5-9日所作的民調顯示，賀錦麗在威斯康辛州、賓州和密西根州等三個搖擺州的支持率為50%，高於川普的46%，顯示民主黨選情上揚，因選民對賀錦麗的看法改變。這是兩黨陣營正副搭檔底定後，首份針對三個關鍵搖擺州的深入民調，也是民主黨換帥後首度領先。

密州、威州、賓州、北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑那州及內華達州等七個州，被認為是決定今年總統大選結果的關鍵搖擺州，民主黨必須在密州、康州與賓州勝出，才確保繼留白宮。

賀錦麗10日也進一步與川普做出區隔，表示她「強烈無法認同」川普認為總統應對Fed決策有發言權的立場，「Fed是獨立實體，作為總統，我將從不會干預Fed的決策」。

她說，未來幾天將發表正式的經濟政見，「將聚焦於經濟，以及壓低成本與強化經濟所必須做的事」。她將尋求終止對服務業勞工的小費收入課稅，這點與川普立場相同。