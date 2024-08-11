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川普造勢播鐵達尼號主題曲！席琳狄翁團隊控未經授權 諷打選戰卻放沉船歌
美國CNBC報導，加拿大流行樂天后席琳狄翁10日怒轟美國前總統川普9日在蒙大拿州造勢時，未經授權擅播「鐵達尼號」（Titanic）電影主題曲「我心永恆」（My Heart Will Go On）。她在社群媒體X帳號發表自己的團隊所發表的聲明。聲明寫道：「這種用途絕對沒有經過授權，席琳迪翁也不認可這類用途。」
席琳狄翁團隊的聲明還打趣道：「......而且，說真的，播的還是『這首歌』？」
這引發社交媒體出現許多貼文，嘲諷川普競選團隊打選戰卻播沉船歌。一名叫做布洛克拉夫斯基（Marc Broklawski）的X用戶表示：「好極了—因為當你的競選活動朝撞上冰山的方向邁進時，不如就配上這首歌吧。」
不過，川普競選團隊對於未經授權播放「鐵達尼號」電影主題曲，沒有立即回應置評請求。
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