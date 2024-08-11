拜登首曝退選心聲！坦言難以啟齒「這件事」料到會是過渡總統
美國總統拜登7日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問，首度在退選後接受電視專訪談論退選心聲，他回憶首度角逐白宮大位自認會是「過渡總統」，同時直言難以啟齒自己的年齡。
81歲的拜登日前接受《CBS周日晨間》（CBS Sunday Morning）主持人柯斯塔（Robert Costa）專訪，節目預計在當地時間11日播出，表達退出總統大選是為了團結民主黨人戰勝勁敵川普。拜登說，「雖然擔任美國總統是莫大榮幸，我認為自己有義務履行對國家而言我所能做到最重要的事，也就是我們必須、必須、必須擊敗川普」。
除此之外，拜登也談到退選決定呼應過去曾自認是美國總統中的過渡角色，「我第一次參選總統時，我自認為是過渡總統」，他還說「我甚至不能說自己幾歲，這對我來說實在難以啟齒」。
拜登在7月21日宣布退出總統競選，交棒副總統賀錦麗出戰共和黨總統候選人川普，而賀錦麗也在8月5日正式宣布由明尼蘇達州州長華茲擔綱副手。
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