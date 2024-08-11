從炸北京到「保護費」 川普對台立場反覆利益至上

美國大選正熱，兩黨民調持續拉鋸，舉凡北約及日本都在因應川普重返白宮的可能性，台灣也不例外。從放話中國攻台就要炸北京，到要台灣砸錢「買」美國協防來看，川普的反覆是日常，國際觀重實利輕價值。

●川普時代台美關鍵字：「突破」

川普（Donald Trump）2016年底就職前夕以「川蔡通話」締造歷史，成為台、美斷交以來，美國首位與中華民國總統通話的總統當選人，他當時以「台灣的總統」稱呼前總統蔡英文，不只高調發推文，還在受訪時質疑「我不知道美國為什麼要被一中政策綁住」。

無論是因為政治新人川普不熟外交眉角，還是精心算計的結果，川普接了蔡英文這通賀電在台灣引起廣大討論，也讓北京炸鍋，向美國提出嚴正交涉。

川普當家那幾年，讓中國不悅的不只這樁，國務院2018年批准對台潛艦國造的行銷許可證，2021年時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）廢了國務院「自我施加的」美台交往限制，宣布行政機關可將以往國務院發布的對台交往準則視為無效。

林林總總的發展讓雙邊關係達到1979年斷交以來的新高點，也推升川普在台好感度。例如美國2020大選年，英國市調公司「輿觀」（YouGov）調查顯示，在亞太8個國家及地區中，只有台灣挺川普而非拜登。

●台灣如小筆尖中國是大辦公桌

「輿觀」這份民調呈現台灣川粉一片樂觀，在川普任內擔任白宮國家安全顧問的波頓（John Bolton）同年則在「事發之室－白宮回憶錄」（The Room WhereIt Happened : A White House Memoir）書中透露，中國在川普心中的份量勝過台灣。

波頓寫道，川普在聽過從中國投資致富的華爾街金融人士的話之後，對於台灣就特別「消化不良」（dyspeptic）。川普最喜歡的比較是指著麥克筆筆尖說「這是台灣」，然後指著總統辦公桌說「這是中國」。

波頓說，「美國對另一民主盟友的承諾與義務不過如此」。

去年6月，川普被直球問到如果中國侵略台灣，是否會出兵捍衛台灣時，蓋牌不願回答，擔心有失討價還價的籌碼。

川普當時對路透社表示：「我不想談這個。我不談的原因是因為在日後談判時有損立場。我只能告訴你，我執政4年以來，完全沒有任何威脅，如果我是總統，就不會發生這種事。」

●4個月內兩度嗆炸中國

川普的性格不定難以掌握，言論愛走偏鋒。「華盛頓郵報」（Washington Post）今年5月報導，川普在募款活動中表示，如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京回敬。此話一出，讓現場金主吃驚，中國國防部反批喪心病狂。

美國政界近年大打抗中牌，大選一近，民主、共和兩黨更頻繁指控對方「逢中必軟」。不過，川普喊「炸」似乎不只是譁眾取寵的競選語言。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（MichaelMcCaul）近日對美國媒體NOTUS表示，川普在執政的最後一年對他說，自己曾告訴中國領導人習近平，如果入侵台灣，「我就要把你炸個粉碎」。

美眾院外委會多數黨發言人9日向中央社證實，麥考爾曾於受訪時做出上述發言。

●選前又一猛爆性「保護費」發言

川普「轟炸」說讓外界推測這位在商言商的政治人物或許還有條底線，也就是中國不得對台使用武力，但他在閃過子彈前夕的一場專訪，又在台美兩地掀起解讀潮。

川普6月25日在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受「彭博商業周刊」專訪時提到，要保衛半個地球外的台灣，存在實際困難度；「我認為台灣應該向我們支付防務費用」。

「我的意思是，我們是有多蠢？他們搶走我們所有晶片生意。他們超級有錢。我不認為我們跟保單有什麼兩樣。我們為什麼要這麼做？」

雖然台灣去年就領教過川普嗆台灣搶走美國晶片生意，「保護費」專訪於7月中旬見報後仍引發金融市場動盪，台股一度下跌逾400點。盧比歐（MarcoRubio）等共和黨籍國會議員接著掛保證挺台到底，行政院回應台灣願為自我防禦承擔更多責任。

川普本人呢？他在報導刊出後不久登上共和黨全國代表大會正式接受總統候選人提名，當時又提了台灣。「戰爭肆虐歐洲和中東，台灣和整個亞洲籠罩在愈來愈深的衝突陰霾中，地球瀕臨第3次世界大戰邊緣，且這將是一場史無前例的大戰」。

●坐穩因應川普2.0可能性

距離美國11月總統大選還有80幾天，美國智庫「外交關係協會」（The Council on Foreign Relations，CFR）研究員塞克斯（David Sacks）強調台灣不應輕忽川普言論，反而要有白宮可能換人的準備。

塞克斯7月在CFR網站上發文指出，民主黨及共和黨確實廣泛支持向台灣提供安全援助及更緊密的經濟和文化互動。不過，美國總統在執行外交政策方面享有很大的自由度，「國會可以在外交議題上約束川普」的想法是錯誤的。

塞克斯指出，川普對台灣的評論完全符合他的世界觀，因此他的觀點不太可能變。對川普來說，雙邊經濟關係往往是推動關係的動力，地緣政治議題居次。就台灣而言，川普認為台灣在經濟上占了美國的便宜，這可能會影響他對台美關係其他面向的看法。

塞克斯說，有些人考量到台灣的戰略位置、經濟重要性，以及如果美國不保衛台灣，將對國際秩序及美國與盟友關係造成的影響等，而認為美國應該出更多力阻止中國對台灣的侵略，並在嚇阻失敗的情況下保衛台灣。

「然而，川普不太可能認為這樣的論點有說服力」。

塞克斯分析，川普懷疑美國盟友的價值，認為這批盟友「搭便車」。在與美國的聯盟中，這些國家得到更多好處。如果美國選擇不保衛台灣，這會促使盟國自行承擔安全責任。川普可能會將這種事態發展視為正面的變化，因為這樣一來，盟國對美國的要求自然減少。

他說，挺台的人因為台灣是志同道合的民主國家而重視台灣。然而，川普對習近平等獨裁者的偏好，更勝美國的民主夥伴。