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擅播鐵達尼主題曲 席琳狄翁批川普團隊侵權

中央社／ 溫哥華10日專電
席琳狄翁。（路透資料照片）
席琳狄翁。（路透資料照片）

加拿大歌手席琳狄翁批美國共和黨總統候選人川普競選團隊侵權，稱週五晚間在美國蒙大拿州舉行的競選造勢活動，使用「鐵達尼號」（Titanic）電影主題曲「我心永恆」（My Heart Will Go On），並未經過其授權。

在蒙大拿州的川普（Donald Trump）競選集會上，這首歌及其影片在舞台的大屏幕上播放。

席琳狄翁（Celine Dion）今天透過社群媒體發文表示：「管理團隊和唱片公司索尼音樂娛樂加拿大公司注意到川普/萬斯在蒙大拿的競選集會上，未經授權使用了席琳狄翁演唱『我心永恆』的影片、錄音、音樂表演和肖像。這種用途未經過授權，席琳狄翁也不認可此用途。」

貼文末還說：「…真的，是那首歌嗎？」

席琳狄翁擁有5座葛萊美獎，全球唱片銷量超過2億張，「全球最暢銷的女歌手」地位無庸置疑。1997年，她為「鐵達尼號」電影演唱主題曲「我心永恆」後名滿天下，其高亢清澈的嗓音被評為是「聲音的奇蹟」，隔年這首歌還拿下奧斯卡的「最佳電影歌曲」大獎。

她不是第一次打臉川普。據報導，2017年1月她曾拒絕川普團隊邀約在總統就職典禮上演出。

56歲的席琳狄翁2022年底公開她罹患罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome,SPS），導致肌肉痙攣，令她取消了去年和今年所有的巡迴演唱會。

稍早在巴黎奧開幕式上，她意外現身，演唱法國傳奇女伶愛迪琵雅芙（Edith Piaf）經典歌曲「愛的讚歌」（L'Hymne A l'Amour），為開幕式畫下完美句點。

川普 美國大選 賀錦麗

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