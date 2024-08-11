後來居上！賀錦麗3搖擺州領先川普4個百分點 扭轉拜登退選前劣勢

紐約時報/謝納學院（Siena College）最新民調顯示，美國民主黨候選人賀錦麗在密西根州、威斯康辛州與賓夕法尼亞州等關鍵戰場拿下50%支持度，領先共和黨對手川普的46%，差距拉開到4個百分點，凸顯民主黨在總統拜登退選後逆轉選情。

紐時指出，密西根州、威斯康辛州與賓州一直是民主黨的勝負關鍵，雖然最新民調顯示賀錦麗占居上風，但是談到經濟和移民問題時，選民依舊更傾向川普。

拜登在辯論前與川普在這3個關鍵州的民調，頂多是戰成平手。民主黨現在之所以能扭轉劣勢，很大程度源自於選民對賀錦麗的觀感有所改變。光是上個月，她在賓州的登記選民間好感度就上升了10個百分點，選民認為賀錦麗比川普更聰明，性格更適合執政。

不過，目前尚不清楚賀錦麗在民調後來居上是否來自選民對新候選人的熱情，也不清楚這樣強勁的態勢是否能持續下去。依據慣例，候選人宣布副手的幾天乃至幾周內，民調會上升幾個百分點。賀錦麗甫於6日宣布挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）擔任副手。