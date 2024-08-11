快訊

奧運拳擊／林郁婷5：0擊退塞琳梅塔 奪我國本屆第二金

紐時民調：賀錦麗在3關鍵搖擺州超前川普

中央社／ 台北11日電

紐約時報今天公布美國總統大選最新民調，代表民主黨參選的副總統賀錦麗在密西根州、威斯康辛州與賓州3個關鍵搖擺州，一掃總統拜登退選前的弱勢，支持度均領先前總統川普4個百分點。

紐時/謝納學院（New York Times/Siena College）於5日至8日以電話訪問619名密西根州與661名威斯康辛州已登記選民，6日至9日訪問693名賓州已登記選民，詢問如果今天投票，會投給哪位候選人。3州受訪者中，50%會投給賀錦麗（Kamala Harris），46%投給川普（Donald Trump）。

紐時分析自5月起的相同民調，民主黨歷經拜登（Joe Biden）辯論表現不佳、川普遇襲與拜登退選等重大選情轉折點後，拜登與川普5月在密西根與威斯康辛州的支持度不相上下，電視辯論後，川普7月於賓州小幅領先拜登。

這是兩黨陣營正副搭檔底定後，首份針對3個選情不明朗關鍵搖擺州的深入性民調。民主黨換將後，首度出現領先局面。

密西根州、威斯康辛州、賓州、北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑那州與內華達州等7個州，被認為是決定2024美國總統選舉結果的關鍵搖擺州。拜登未退選前，川普領先態勢較明顯，民主黨必須在密州、康州與賓州勝出，才能確保繼續留在白宮。

距離美國總統選舉投開票不到百日，賀錦麗在本週宣布副手為明尼蘇達州長華茲（Tim Walz），聲勢超越川普與競選搭檔聯邦參議員范斯（JD Vance）。民主黨將在19日於芝加哥召開全國代表大會，預料還會激出另一波支持者的熱情。

美國總統大選進行至今，兩黨基層多已歸位，兩陣營都將競選活動集中在搖擺州，全力爭取尚未決定投票意向的中間選民。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗接棒拜登參選美國總統！6點帶你認識美國「首位女副總統」：中文名取自台灣閨蜜，珍珠項鍊背後意義深遠

確定了！ABC：川普及賀錦麗同意9月10日進行首次電視辯論

華郵民調7關鍵州 川普領先4個 賀錦麗帶動搖擺州支持度

泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影！歌迷興奮猜為美選表態埋伏筆

相關新聞

賀錦麗選華茲而非賓州州長夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日正式宣布，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔。前總統兼共和黨總統...

選民較買單？賀錦麗批川普「奇怪」轉移焦點 BBC分析策略奏效原因

美國副總統賀錦麗僅僅透過批評川普很「奇怪」，就將話題從拜登的弱點，轉移到對手川普身上。這項策略的效用也充分體現在她和副手...

過往經歷全被挖！華茲曾任教廣東、學中文 前同事曝當年互動

美國副總統賀錦麗7日宣布明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔，他曾在中國擔任教職的經歷備受外界矚目。現年60...

曾在大陸教書！賀錦麗副手華茲舊照曝光 校友曝綽號「阿添」

美國民主黨總統候選人賀錦麗選了華茲當副手後，華茲的中國大陸經歷被大陸網友熱議。華茲曾在廣東佛山市第一中學任教一年，當時的舊照...

全代會至今僅5場…川普競選活動大減 賀營暗諷老邁沒體力

共和黨總統候選人川普過去經常以行動遲緩、精神與智力不足來攻擊總統拜登，現在民主黨總統候選人賀錦麗以其人之道，還治其人之身...

川普鬧烏龍！談賀錦麗前男友卻「搞錯布朗」慘遭打臉

前總統川普8日講了一個讓人瞠目結舌的故事，說他曾和副總統賀錦麗昔日男友、前舊金山市長威利．布朗(Willie Brown...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。