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共和黨主攻移民 賀錦麗強硬喊改革

聯合報／ 記者張文馨、編譯高詣軒／綜合報導
民主黨賀錦麗（右）與華茲（左）搭檔，9日在亞利桑納州造勢，繼續搶攻搖擺州。（美聯社）
民主黨賀錦麗（右）與華茲（左）搭檔，9日在亞利桑納州造勢，繼續搶攻搖擺州。（美聯社）

民主黨籍總統候選人賀錦麗九日與競選搭檔華茲在亞利桑那州造勢，參與群眾達到競選以來最多的逾一點五萬人。共和黨籍前總統川普同日在西部的蒙大拿州造勢，批評賀錦麗參選總統後沒有接受媒體訪談或舉行大型記者會。

賀錦麗以全國廣告和在亞利桑那州的造勢，回應共和黨持續主攻的移民問題。她承諾聘用更多執法人員進駐邊境、全面改革以處理邊境問題。她也抨擊川普大談邊境安全卻根本不想解決問題，指稱今年稍早國會本有機會通過數十年來最嚴格邊境安全法案，但遭川普封殺，只因他認為這麼做可勝選。賀並說若她當總統，將簽署該法案。

賀錦麗九日也發布新廣告，提到她曾任邊境州檢察官，打擊販毒集團，並將跨境走私武器和毒品的幫派分子送進監獄；作為副總統，她支持前述邊境控制法案，而作為總統，她將額外僱用數千名邊境人員，打擊芬太尼和人口販運。廣告也用tough一語雙關，指涉修補邊境的任務艱巨，賀也會很強硬。

紐約時報報導，自前總統柯林頓以來，沒有民主黨人在邊境問題採取這麼強硬立場，這與共和黨不斷渲染移民問題有關。

賀錦麗取代總統拜登角逐下任總統之後，共和黨將賀錦麗貼上「邊境沙皇」標籤，將非法移民問題導向賀錦麗督導不力。民主黨反擊指賀錦麗只是被指派解決瓜地馬拉、薩爾瓦多與宏都拉斯等北三角國家移民移入美國的根源問題，邊境安全一直由國土安全部長馬約卡斯負責。

賀錦麗官方YouTube另一支廣告把川普與賀錦麗做對比，指出在邊境問題的選項很明顯，賀錦麗將修補美國有裂痕的移民系統。

美國有線電視新聞網引述數據報導，過去卅天以來，幾乎每一支由共和黨投放的廣告都和移民有關。

川普 美國大選 賀錦麗

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