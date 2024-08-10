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共和黨續攻華茲中國經歷 民主黨指扭曲事實

中央社／ 紐約9日專電
美國民主黨副總統參選人華茲。美聯社
美國民主黨副總統參選人華茲。美聯社

美國民主黨副總統參選人華茲的中國經驗成為共和黨陣營攻擊焦點，福斯新聞用「中國的好朋友」形容華茲，指將對中國軟弱，民主黨陣營回應指控是曲解基本事實。專家認為華茲不會對中國太過天真，希望選舉期間能聽到他對台灣的看法。

華茲（Tim Walz）年輕時前往廣東佛山教書，並帶領美國高中生前往中國學習，曾出入中國超過30次，這段經驗引起支持共和黨的媒體高度關切。福斯新聞（Fox News）用「中國的好朋友」和「親中」來形容華茲，大幅報導他可能對中國態度軟弱。

賀錦麗（Kamala Harris）與華茲競選陣營發言人辛格（James Singer）對於保守派媒體的指控表示，華茲對中國共產黨立場強硬，為人權及民主奮鬥，並長期將美國工人與製造業放在首位。共和黨人曲解基本事實，絕望到透過謊言，來移轉川普（DonaldTrump）．范斯（JD Vance）陣營推崇獨裁者並將美國工作搬到中國等議題。

網路媒體Politico報導，如果賀華配當選，華茲將是繼老布希（George H. W. Bush）總統後，首位曾在中國居住的美國副總統。老布希是福特（Gerald Ford）總統在1974年任命的駐中國使節。

華茲的中國經歷成為美中兩國輿論焦點，專家與記者都在尋找他與賀錦麗在台海與南海緊張對峙下，美國面對北京可能的策略方向。

共和黨陣營已對此發動攻勢，聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在社媒X貼文，「華茲是北京長期耐心攏絡美國未來領導者的範例」。保守智庫傳統基金會（Heritage Foundation）指控華茲已向中國政府的攏絡妥協，與中國官方有間接關係。

華茲過去對中國友善發言的短影片近期在共和黨支持者社群中流傳，包括他擔任聯邦眾議員時曾說，「他不會落入美中關係一定得對立的類別中」。共和黨全國委員會群組也流傳，華茲說他對中國非常友善的影像。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）在Politico指出，華茲不會對中國太過天真，她有興趣聽聽華茲對台灣及其他安全事務的看法。

葛來儀希望選舉期間，華茲能在辯論或媒體訪問中有機會釐清現在對台灣的看法，外界就不會有臆測。

川普 美國大選 賀錦麗

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