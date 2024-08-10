川普下戰帖 邀賀錦麗9月辯論3場

美國前總統川普八日在其佛州海湖莊園記者會公開邀副總統賀錦麗九月辯論三場。其中確定的是，美國廣播公司（ＡＢＣ）九月十日主辦的場次。

賀錦麗同日回應說，她樂見川普總算同意那場辯論，也很期待。至於是否再辦幾場，她持開放態度，可以討論。川普二日以其十一月大選對手已不再是拜登為由，要賀錦麗改到咸被認為對他較友善的福斯新聞辯論。

川普八日在記者會拋出九月辯論三場的想法，並提出主辦單位分別是九月四日的福斯新聞、十日的ＡＢＣ，以及廿五日美國國家廣播公司（ＮＢＣ）。他還揚言藉由辯論暴露賀錦麗對國政的不足之處，要求她參加十日以外的場次。

川普說，他非常期待與賀錦麗在辯論會過招，辯論很重要。

川普另在記者會否認有必要調整其競選策略，指稱美國因數百萬名非法移民湧入，而且打擊犯罪不力，才使國家走向衰弱。川普又一次批評拜登是最差總統、賀錦麗比拜登還差，拜、賀的政策大同小異。

川普還說，賀錦麗立場極左，過去的紀錄也很糟， 她已毀掉舊金山、也摧毀加州（指她曾在舊金山和加州擔任檢察官及檢察長）。川普表示，她接棒拜登參選後，至今未曾接受媒體專訪，其主因是自信不足，「她無法受訪、她幾乎沒能力」受訪。

川普也提到兩人的副手俄亥俄州聯邦參議員范斯和明尼蘇達州州長華茲，他希望范、華在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）舉行兩黨副總統參選人辯論會。

英國益普索民調 賀錦麗領先

賀錦麗此前對此解釋說，其競選團隊正安排專訪，希望八月底就有。另據英國益普索八日公布的滾動民調結果，賀、川在搖擺州密西根、賓州、威斯康辛、喬治亞、北卡羅來納、亞利桑那和內華達的支持度不相上下，整體上，賀的支持率五成、川四成八；在全美部分，賀以四成二領先川的三成七。

此外，川普八日在前述記者會談到，美國央行聯準會（Ｆｅｄ）設定利率時，應讓總統有權置喙。這番話被認為，若他明年重返白宮，將影響聯準會一向秉持的獨立地位。Ｆｅｄ現任主席鮑爾雖是川普任內提名任命，但兩人數度傳出歧見。