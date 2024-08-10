賀錦麗搶鋒頭 川普亂了陣腳

川普七日叩應福斯新聞節目「福斯與朋友們」並受訪，這是賀錦麗挑華茲搭檔後川普首度公開受訪。

該節目主持人伊爾哈特問川普說，談談將如何處理賀錦麗搶走選戰焦點，「你真會研究他們過去的投票情況嗎？」川普回說，「我會這麼做」。

據華盛頓郵報披露，川普日前打電話給一位政壇盟友抱怨說，他已打敗拜登，如今卻還需要贏賀錦麗，這不公平。該報導稱，川普已發現他又回到勢均力敵的選戰。

有共和黨人士認為，川普將目標從拜登轉向賀錦麗並不難，他只要痛批賀、華至今的言行，將兩人塑造為在治安、移民和跨性別政策上，與大多數美國人格格不入即可。

但川普最近常搬石頭砸自己的腳，他質疑賀錦麗的多元身分，甚至臆測拜登可能搶回候選人資格。這使愈來愈多共和黨人士覺得，川普言行適得其反。

美國右翼政治評論員夏皮洛指稱，「賀華配」是美國史上最左派的競選組合，兩人是眾矢之的，川普只需集中攻擊，並凸顯他任內二○一九年的情況比現在好。

共和黨民調專家兼策士紐豪斯說，川普如今轉向人身攻擊、而非針對政策議題。但因賀錦麗的全美知名度比拜登低，與政策議題相關的攻訐論述將獲更廣泛關注。