川普、賀錦麗辯論 9月10日登場

美國共和黨總統參選人川普8日在佛羅里達州的海湖莊園，公開邀副總統賀錦麗，9月進行三場辯論，而目前已確定會舉行的是美國廣播公司（ABC）於9月10日主辦的場次。

賀錦麗同日回應說，她樂見川普總算同意那場辯論，也很期待。至於是否再多辦幾場，她持開放態度。川普2日以對手不再是拜登為由，要賀錦麗改到被視為對他較友善的福斯新聞辯論。

川普提出的另兩場辯論，是9月4日由福斯新聞以及9月25日由美國國家廣播公司（NBC）舉辦。他揚言將藉辯論暴露賀錦麗對國政的不足之處，要求她參加10日以外的場次。

另外，川普再把矛頭對準聯準會（Fed），表示美國總統應該對Fed的決策有發言權，暗示若他二入白宮，將有意干預Fed決策。這是川普迄今有意侵害央行獨立性的最明確訊號。

川普表示，「我覺得總統至少應該在這方面有發言權」，「我認為，就我而言，我賺了很多錢，我非常成功。我認為我的直覺在很多情況下，比那些Fed決策官員或Fed主席更好」。

華爾街日報4月曾報導，川普的盟友已經起草了一些提案，可能會在川普當選後，試圖削弱Fed的獨立性。當時川普競選團隊對此報導反應冷淡。