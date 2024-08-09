氣勢正盛！網路賭盤看好賀錦麗入主白宮 勝選機率超車川普
最新賭盤開出，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）已成為博弈業者看好入主白宮的人選，凸顯她在造勢活動中氣勢正盛，賭盤勝率已超車過去兩週領先的前總統川普。
美國雜誌「富比世」（Forbes）報導，可使用加密貨幣下注的去中心化預測平台Polymarket投注者預測，民主黨總統候選人賀錦麗的勝選機率為49%，較川普（Donald Trump）的48%略勝一籌。
賀錦麗的賭盤勝率與兩週前相比堪稱大幅轉變，當時川普的勝選機率高達64%，賀錦麗則是29%。
Polymarket還預測，賀錦麗目前贏得總統大選普選票的勝率為71%，相較下川普則是27%。
紐西蘭預測網站PredictIt針對賀錦麗開出的勝率更高，當選機率相當於57%。
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