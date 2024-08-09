快訊

代理教師職前年資不採計 憲法法庭判教育部辦法、新北市規定違憲

奧運羽球／進管制區接機王齊麟被酸 十元：他想第一個看到我

奧運拳擊／林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

對抗網路仇恨中心今天表示，馬斯克今年在X發布有關美國大選的不實或誤導言論，累積瀏覽量將近12億次，凸顯這位億萬富翁在這場高度兩極化的白宮寶座之爭潛在影響力。

法新社報導，美國將在今年11月舉行總統大選，研究人員提出警告，指前身為推特（Twitter）的社群平台X是政治不實資訊的溫床。

研究人員也點出，2022年買下推特、支持共和黨籍總統候選人川普的馬斯克（Elon Musk），疑似在個人帳號散播假消息來影響選民。

對抗網路仇恨中心（Center for Countering DigitalHate,CCDH）研究人員發現，擁有超過1.93億追蹤者的馬斯克自1月以來發布50則有關總統大選的貼文，遭獨立事實查核者打臉。

對抗網路仇恨中心表示，X一直推廣用戶使用群眾監督工具「社群註記」（Community Note）來為貼文加註，提供長篇內容詮釋，但前述貼文並未使用這項功能，令人質疑X打擊假消息的效果。

對抗網路仇恨中心執行長阿邁德（Imran Ahmed）警告說：「馬斯克正在濫用他做為具政治影響力社群平台擁有者的特權，傳播不實資訊，引發不和諧與不信任。」

他還說：「這些貼文缺乏社群註記，反映出他的企業未能遏止此類演算法推動的煽動言論。我們都知道這可能導致暴力事件在真實世界發生。」

對抗網路仇恨中心分析的貼文包括已被拆穿的假資訊，例如稱民主黨人為了「引進選民」而鼓勵非法移民，或稱此次大選易生舞弊事件。這兩則貼文累積瀏覽次數已達數億。

倡議團體新聞自由行動基金（Free Press ActionFund）成員貝納維德斯（Nora Benavidez）告訴法新社：「儘管有越來越多證據顯示，馬斯克在助長不實資訊和選前分化社會扮演有害的角色，但他表現出一副無可非議的樣子。」

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

分歧無法調和、創始團隊銳減 OpenAI「加速」之路隂霾籠罩

被馬斯克公開力挺 川普：「我別無選擇」只能支持電動車…轉頭秒嫌1點

馬斯克再告OpenAI和奧特曼 指控背棄創立承諾、置獲利先於人類福祉

奧運拳擊／女拳手曝46秒退賽原因 馬斯克也開嗆對手是男的

相關新聞

無房產無股債…華茲財產堪比平民 范斯凈資產則上看千萬

比起一些政治人物的生財有道，剛成為民主黨總統候選人賀錦麗競選搭檔的明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)，其經濟狀況可說...

華茲早有預謀？一年多前就計畫打入全國政治 走親善風格出線

民主黨總統候選人賀錦麗選定的競選搭檔—明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)，如何從鮮為人知的藍州州長，轉為民主黨最顯眼...

賀錦麗選華茲而非賓州州長夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日正式宣布，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔。前總統兼共和黨總統...

賀華選情轉強 川普陣營回「穩贏州」固票

民主黨「賀華配」選情轉好，迫使共和黨「川范配」陣營改變選戰策略，共和黨陣營緊急調整戰略，原本穩贏的州如今也要強力催票。

川普提議9月辯論3場 賀錦麗同意9月10日正面對決 辦在ABC

美國總統大選辯論有譜，共和黨總統候選人川普8日在佛州海湖莊園舉行記者會，邀請民主黨總統被提名人賀錦麗(Kamala Ha...

賀錦麗崛起搶焦點 川普怨不公平：我戰勝拜登，如今還要打敗她

民主黨總統候選人賀錦麗崛起，搶走選戰焦點，前總統、共和黨總統候選人川普焦躁不安，向盟友埋怨不公平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。