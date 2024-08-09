馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

對抗網路仇恨中心今天表示，馬斯克今年在X發布有關美國大選的不實或誤導言論，累積瀏覽量將近12億次，凸顯這位億萬富翁在這場高度兩極化的白宮寶座之爭潛在影響力。

法新社報導，美國將在今年11月舉行總統大選，研究人員提出警告，指前身為推特（Twitter）的社群平台X是政治不實資訊的溫床。

研究人員也點出，2022年買下推特、支持共和黨籍總統候選人川普的馬斯克（Elon Musk），疑似在個人帳號散播假消息來影響選民。

對抗網路仇恨中心（Center for Countering DigitalHate,CCDH）研究人員發現，擁有超過1.93億追蹤者的馬斯克自1月以來發布50則有關總統大選的貼文，遭獨立事實查核者打臉。

對抗網路仇恨中心表示，X一直推廣用戶使用群眾監督工具「社群註記」（Community Note）來為貼文加註，提供長篇內容詮釋，但前述貼文並未使用這項功能，令人質疑X打擊假消息的效果。

對抗網路仇恨中心執行長阿邁德（Imran Ahmed）警告說：「馬斯克正在濫用他做為具政治影響力社群平台擁有者的特權，傳播不實資訊，引發不和諧與不信任。」

他還說：「這些貼文缺乏社群註記，反映出他的企業未能遏止此類演算法推動的煽動言論。我們都知道這可能導致暴力事件在真實世界發生。」

對抗網路仇恨中心分析的貼文包括已被拆穿的假資訊，例如稱民主黨人為了「引進選民」而鼓勵非法移民，或稱此次大選易生舞弊事件。這兩則貼文累積瀏覽次數已達數億。

倡議團體新聞自由行動基金（Free Press ActionFund）成員貝納維德斯（Nora Benavidez）告訴法新社：「儘管有越來越多證據顯示，馬斯克在助長不實資訊和選前分化社會扮演有害的角色，但他表現出一副無可非議的樣子。」