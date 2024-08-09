高階幕僚：賀錦麗不支持對以色列武器禁運

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的國家安全顧問高登（PhilGordon）今天說，賀錦麗不支持對盟邦以色列實施武器禁運。

法新社報導，支持巴勒斯坦的示威群眾昨天在一場造勢活動上質問賀錦麗相關問題，這是她不到3週前接替總統拜登投入美國總統大選以來首次面對類似質問。

賀錦麗在密西根州底特律市的造勢活動結束後，還會見反對加薩走廊（Gaza Strip）戰爭的團體。據說與會者在會中提到美國應停止供應武器給以色列的問題。

高登在社群平台X表示：「她不支持對以色列實施武器禁運。」

高登還說，賀錦麗「態度明確：她會一直確保以色列面對伊朗和伊朗支持的恐怖組織時有能力自衛」。

以色列去年10月7日遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，雙方交戰迄今10個月，拜登一向在軍事和政治上力挺以色列，如今賀錦麗正面臨民主黨左翼要她改弦易轍的壓力。

這個問題在密西根州也很重要。密西根在11月總統大選中是關鍵搖擺州之一，當地有許多阿拉伯裔美國人大力反對以哈戰爭。

賀錦麗昨天在底特律數度被反對以哈戰爭的抗議人士打斷。她說：「如果你們希望（共和黨籍總統候選人）川普當選就直說。不然就讓我繼續發言。」

民調顯示美國選民多半支持以色列，賀錦麗也不會希望失去這些人的支持。

賀錦麗身為副總統，有時比拜登更嚴厲批評以色列攻擊加薩造成的平民傷亡。但在拜登上月底宣布放棄競選連任並轉而支持賀錦麗接棒後，賀錦麗的語氣出現顯著轉變，她與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）會面後在一份措辭強硬的聲明中說，她不會對當前情勢「一聲不響」。

但高登所言似乎明確指出，賀錦麗不至於支持全面暫停運送武器給以色列。