川普稱總統應能置喙利率 聯準會獨立性恐遇挑戰

美國前總統川普今天表示，在聯準會（Fed）的利率設定上，應賦予總統有置喙餘地。外界認為這代表川普勝選恐帶來重大政策轉變，威脅聯準會歷史上一向秉持的超然地位。

政治新聞網Politico報導，川普於佛州棕櫚灘（PalmBeach）舉行的記者會告訴媒體：「在這方面（利率設定），總統至少應該要能說上話，我真這麼認為。」

川普說：「以我本身為例，我賺了很多錢，非常的成功。我覺得在很多情況下，我比聯準會的人或主席有更好的直覺。」

川普是於海湖俱樂部（Mar-a-Lago）長達一個多小時記者會尾聲時發表這番意見。Politico認為這是迄今為止最明確的信號，即川普若在11月總統大選勝出，上任後很可能會插手削弱聯準會獨立自主。

聯準會現任主席鮑爾（Jerome Powell）是川普擔任總統期間所選，但任內多次與鮑爾意見相左。2018、2019年美國經濟受貿易戰和地緣政治不確定性衝擊，當時川普多次推文就利率決策向鮑爾發表長篇大論。

華爾街日報指出，鮑爾當年堅拒川普要求調降利率，這次川普若回鍋，很可能2026年鮑爾4年任滿後要他走人。川普這次等於直接承認他早想對聯準會的獨立性動手，如果他勝選並兌現承諾直接影響貨幣政策，將是打破數十年先例的一大轉變。

學界與經濟學家們長年呼籲應保持聯準會獨立性，所持理論是就算會引發通膨，政治人物仍都更偏好降低利率，因為可以刺激經濟增長並帶來短期政治利益。

與他人合撰過聯準會獨立史相關書籍的投資經理史賓德爾（Mark Spindel）說：「總統試圖向聯準會主席

施壓的歷史斑斑可考，下場也都不好。」

他說，雖然美國總統施壓降低利率非新鮮事，但直接下海介入決策完全是另一回事，不可等閒視之。

儘管川普未具體說會如何介入聯準會，但從一些顧問身上已可見端倪。

華爾街日報4月時披露一小群川普的盟友草擬出一份10頁文件，端出削弱聯準會獨立性的選項，包含利率決策需諮詢總統看法，並主張當初川普其實有權罷黜鮑爾。不過當時川普競選陣營澄清，除非是由他們所發布，否則任何政策討論都不算正式立場。