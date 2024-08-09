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川普博關注提議9月辯論3場 賀錦麗同意9/10對決

中央社／ 佛州棕櫚灘8日綜合外電報導

美國共和黨籍總統候選人川普今天提議9月與即將正式成為民主黨總統候選人的現任副總統賀錦麗舉行3場辯論。賀錦麗自投入競選後吸引各界極大關注，川普正試圖奪回焦點。

法新社報導，現任總統拜登上月21日宣布放棄競選連任，轉而支持賀錦麗（Kamala Harris）參選，自此之後，賀錦麗獲得黨內許多支持、爭取到創紀錄的捐款，並抹去了川普在民意調查上的優勢，讓民主黨看到了一個月前還不敢奢望的更大勝選可能性。

賀錦麗是美國第一位女性亞非裔副總統，她本月稍晚將在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會上正式被提名為總統候選人。她近期在一連串人山人海的造勢大會上露面，會中釋出的積極訊息為她贏得讚美，令民主黨基本盤大為振奮。

與此同時，川普發現自己身在一種陌生處境，好似一名旁觀者，在他減少造勢活動之際，被賀錦麗的崛起搶走了光芒。

川普對媒體說，他與電視台安排在9月4日、10日、25日辯論，「希望她同意」。

賀錦麗今天回覆，她「期待」於9月10日在美國廣播公司新聞網（ABC News）的辯論。賀錦麗陣營沒有立即透露是否參加其他日期的辯論。按照提議，9月4日的辯論將在對川普較友好的福斯新聞頻道（FoxNews）舉行，25日則在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）。

在賀錦麗接替拜登投入選戰後，川普否認自己的競選策略需要調整。他說：「他們的政策都一樣：開放邊境、打擊犯罪力道軟弱。我覺得她比拜登還糟糕。」

賀錦麗今天與參選搭檔華茲（Tim Walz）出席密西根州造勢活動。她在底特律對群眾說：「真正衡量一名領袖實力的方式，不在於擊敗了誰，而在於激勵了誰。」

川普 美國大選 賀錦麗

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