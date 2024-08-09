美國總統大選 民調：賀錦麗領先川普5個百分點

美國總統大選將於11月5日登場，根據益普索集團（Ipsos）今天公布的民調，美國民主黨總統候選人賀錦麗以42%比37%的支持率領先共和黨對手川普。

民調發現，自路透社/易普索（Reuters/Ipsos）7月22日到23日進行民調以來，賀錦麗（Kamala Harris）的領先幅度擴大，當時她以37%比34%領先川普。

這項針對2045名美國成人的全國民調是在8月2日到7日進行，發現4%的受訪者支持獨立候選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr），比率比7月時的10%低。

益普索是獨立進行這項民調，而非跟路透社一起。這份民調是在網路上進行，誤差幅度為約3個百分點。

在另一項民調中，益普索發現在2020年大選選情最膠著的7個州，包括亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州與威斯康辛州，賀錦麗以42%比40%的支持率領先川普。這項民調沒有列出各州結果。

賀錦麗是在7月21日加入選戰，當時81歲的總統拜登因在6月27日與川普辯論時表現悽慘，在換將壓力下結束競選活動，轉而支持賀錦麗參選。

路透社/益普索民調大多顯示，在拜登仍在競選期間時，他與川普的支持率不相上下，但拜登的表現比他在2020年選舉擊敗川普時差。

益普索8月民調發現，與賀錦麗相比，在提到「愛國者」這個詞時，有更多選民聯想到川普，而這是川普競選演講中常出現的字眼，在提到「奇怪」這個詞時也是。賀錦麗支持者最近幾週用這奇怪這詞嘲笑川普。