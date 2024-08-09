美總統候選人辯論日確定 川普賀錦麗9/10直球對決

拜登戲劇性退選後，下一場總統候選人電視辯論日期終於出爐。美國廣播公司新聞網（ABC News）今天宣布，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗9月10日於ABC直球對決。

美國廣播公司新聞網下午發布聲明表示，川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）都已確認參加。

賀錦麗這幾天與競選搭檔華茲（Tim Walz）在關鍵州造勢，兩人雙雙現身使支持者情緒沸騰。川普不甘示弱，今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）召開記者會仙拚仙。

他強調「非常期待」與賀錦麗較量，「辯論非常重要」，並表示已經與福斯新聞頻道（Fox News）、美國廣播公司（ABC）及國家廣播公司（NBC）談定辯論日期。「小細節」仍在敲定中，包括觀眾及地點。

川普一名高級顧問及ABC消息人士對美國有線電視新聞網 （CNN）表示，川普已經與各電視網達成的辯論日期分別是：9月4日與福斯新聞頻道、9月10日與美國廣播公司新聞網及9月25日與國家廣播公司新聞網。

川普今天漫無邊際地發言，仍不忘攻擊賀錦麗獲民主黨提名為總統候選人後不開記者會。「另一方必須同意（辯論）條件。他們可能會同意，可能不同意。我不知道他們是否會同意。（賀錦麗）還沒受訪過。她無法接受採訪。她幾乎沒有能力」。

賀錦麗今天在造勢活動結束後向媒體表示，「我很高興他終於同意參加9月10日的辯論。我很期待這場辯論，希望他能出席」。

美國2024總統大選原本是81歲拜登與78歲川普繼2020年後再度交鋒，然而拜登上個月放棄競選連任，改由59歲賀錦麗披戰袍。

賀錦麗最後一刻投入選戰，使原本愁雲一片的民主黨迅速整隊，也激起基本盤的熱情，除了籌得大筆資金、網羅曾替前總統歐巴馬兩度打下江山的競選團隊，甚至追上川普的民調優勢。

根據益普索（Ipsos）今天發布的民調結果，兩人在搖擺州密西根、賓州、威斯康辛、喬治亞、北卡羅來納、亞利桑那及內華達的支持度不相上下，難以預測勝負。整體而言，賀錦麗獲得50%的支持率，48%挺川普。

加入第三勢力小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr）後，川普與賀錦麗的支持率分別下降至40%及42%，小羅勃甘迺迪則有5%的支持率。

71%的搖擺州民主黨合格選民表示，一定會在11月出門投票，共和黨合格選民則有73%表示會投票。

搖擺州選民指出，最在意的議題是通貨膨脹、移民及政治兩極分化。移民議題方面，45%的受訪者認為川普端出更好的政策，31%支持賀錦麗。

川普在戰爭、外國衝突、犯罪及經濟議題上占優勢，賀錦麗則在醫療保健方面獲更多支持。兩人在政治兩極化議題上勢均力敵。

益普索於7月31日至8月7日隨機抽樣搖擺州的2045名成人進行民調，正負誤差為3.1個百分點。