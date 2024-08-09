華茲女兒取名Hope非偶然 賀錦麗副手吐求子辛酸

生育自主權成為美國總統大選焦點議題之一，民主黨副總統候選人華茲日前以他和太太嘗試7年試管嬰兒療程，終於成功受孕的經驗，抨擊共和黨反墮胎、反體外人工受孕法的立場。

「當我們迎接女兒來到這世上時，我們給她取名Hope（希望），這絕非偶然。」華茲（Tim Walz）於7日在威斯康辛州造勢的演說，提到他與太太格溫（Gwen）歷經多年不孕症治療的故事，強調這場選舉將攸關生育自主權。

華茲回憶：「我和我太太決定要有小孩後，花好幾年時間接受不孕症治療。我記得每晚都祈禱，希望能接到有好消息的電話。每次電話響起，都會焦慮，感到胃不舒服，當我們聽到治療失敗的消息時，則感到無比痛苦。」

媒體報導，華茲與太太育有一雙兒女，都是試管嬰兒。他們經過7年不孕症治療，才在2001年生下Hope，兒子格斯（Gus）在2006年出生。

華茲2月底在社群貼文：「我和我太太有兩個美麗的孩子，都是因為有體外受孕醫療。不要聽那些人口頭說支持，實際上他們挑選的法官卻反對這些措施。」

華茲的貼文是回應阿拉巴馬州最高法院2月16日的裁定。該裁定認定，子宮外的冷凍胚胎視同兒童，適用「未成年人過失致死法」，若受損可能會導致提供體外人工受孕服務的醫療人員面臨刑責，很多診所為避免風險而中止業務。

根據美國選舉資訊網站Ballotpedia的資料，阿拉巴馬州9名大法官均因共和黨支持而當選，或由共和黨州長任命。最後一名民主黨籍大法官在2011年退休。

阿拉巴馬州最高法院的裁定今年3月遭州議會推翻。州議會立法確保醫護人員免因胚胎受損而負法律責任，共和黨籍州長艾維（Kay Ivey）也簽署通過。

前總統川普（Donald Trump）任內（2017-2021）任命3名保守派大法官，保守派佔多數的最高法院2022年推翻實施「羅訴韋德案」（Roe v Wade），終止憲法對墮胎權的保障，重新點燃保守派與自由派對生命權與生育自主權的辦論。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）選戰主打議題之一就是恢復女性的生育自主權，她已經宣示將推動用立法保障墮胎權。

擔任明尼蘇達州州長的華茲也是生育自主權的捍衛者。最高法院推翻「羅訴韋德案」後，許多州恢復墮胎禁令，他則簽署州議會通過的立法，保障墮胎或避孕都是基本權利。明尼蘇達州也成為其他州有墮胎需求者的避風港。

華茲在威斯康辛造勢場說：「在明尼蘇達，我們尊重鄰居和他們的決定。即使我們不會做這樣的決定，我們仍遵守這個黃金規則：少管閒事。」

新聞週刊（Newsweek）8日報導，華茲獲提名前接受Podcast節目「Pod Save America」受訪指出，在共和黨副總統候選人范斯（J. D. Vance）的政策下，「我就不會有（現在的）家庭」，意指他和太太無法透過體外受孕生育。

根據報導，民主黨在參議院提出「體外人工受孕權法案」（Right to IVF Act），旨在讓不孕治療更普及且更負擔得起。參議院6月討論是否審查法案，有48票支持，其中2人共和黨，未通過60票的門檻，范斯及共和黨等47人投反對票。

政治新聞網站Politico在3月報導，阿拉巴馬州最高法院2月裁定後，有一項民調顯示，高達86%的民眾支持體外人工受孕合法化，僅14%反對。

川普曾多次說，「羅訴韋德案」遭推翻是他的功勞。他從未表態要透過聯邦立法禁止全國性墮胎。他支持各州制定限縮墮胎政策。他也支持不孕治療，阿拉巴馬州最高法院頒布裁定後，他曾說，州議會應設法確保體外受孕診所的服務。

共和黨5月曾提「體外受孕保護法」（IVF ProtectionAct），主張各州若禁止體外受孕，將無法獲得醫療補助，遭到民主黨否決。民主黨認為，法案無法確保體外受孕服務的可及性、無法確保各州不會用其他措施限縮這項權利。