范斯譏不受訪 賀錦麗團隊批「行為怪」

美國共和黨副總統候選人范斯七日回擊「怪人」標籤，批民主黨副總統被提名人華茲退伍理由可恥，還在威斯康辛州機場主動上前與民主黨總統候選人賀錦麗的隨行記者搭話，諷刺賀不接受媒體訪問。

范斯每天在社群平台Ｘ上面計算，賀錦麗接棒拜登總統代表民主黨參選後，未曾接受媒體專訪，至七日已是第十七天。

賀錦麗、華茲和范斯七日都在威斯康辛州造勢，雙方在停機坪巧遇，雖未互動，但范斯主動趨前與賀錦麗的隨行記者搭話，說他們可能有點寂寞，因為賀錦麗都不回答問題。

賀錦麗團隊抓住機會，再度稱范斯這種行為很怪。

范斯在威州記者會抨擊華茲，比較兩人從軍往事，范斯提到自己過去在陸戰隊服役，國家要他去伊拉克，他就光榮地接受任務；范斯說，反觀從軍廿四年的華茲，在其所屬陸軍國民兵將被派駐伊拉克前選擇退伍。

衛報報導，范斯二○○五年曾以軍事記者身分被派到伊拉克，未參與戰鬥；華茲則在二○○五年申請退伍準備投入國會議員選舉，接著他所屬單位就被派到伊拉克。

賀錦麗競選團隊回應，華茲服役廿四年後退伍，同年競選國會議員，在國會推動退伍軍人事務，會持續為美軍和退伍軍人家庭奮鬥。

華盛頓郵報七日綜合各項民調及過去兩次大選投票結果，分析七個關鍵州民調，顯示川普在喬治亞州領先五個百分點，亞利桑那州、內華達州和北卡分別領先四個百分點，超出抽樣誤差範圍，可稱為領先。

此外，川普在密西根州領先二個百分點，雙方在賓州打成平手，賀錦麗在威斯康辛州領先不到一個百分點。

總體而言，拜登退選換賀錦麗出馬，讓民主黨在搖擺州支持度平均成長約一個百分點。至於全國支持度，ＣＢＳ調查發現賀錦麗百分之五十、川普百分之四十九。