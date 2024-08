美兩大黨副手比一比 小鎮勵志哥PK明尼蘇達草根伯

美國副總統賀錦麗宣布明尼蘇達州州長華茲為副手,代表美國兩黨正副總統候選人就定位,雙邊對壘格局成形。自由派華茲說話直白,施政能力強,共和黨則派出由社會底層翻身的保守派新秀范斯,勵志人設引共鳴。

副總統候選人雖然只是綠葉,但今年美國大選競爭激烈,如果能立奇功擴大票源仍能牽動選情。千禧世代參議員范斯(J.D. Vance)7月於共和黨全國代表大會上獲提名為川普副手,鄰家阿伯感十足的華茲(Tim Walz)昨天正式進入全國視野,成為賀錦麗(Kamala Harris)搭檔。

當時范斯風光登場,共和黨在全代會上力推范斯的保守派立場及他與關鍵中西部州的連結。不料幾週後,他2021年受訪時說賀錦麗等民主黨人是「一群生活悲慘、無孩貓姑婆(childless cat ladies)」的內容曝光而被炎上。

所謂「貓姑婆」,是指獨居、飼養多隻貓的年長女性,通常具有貶意,指這位女性找不到另一半,只能與眾貓相伴。

范斯身陷發言爭議,正值民主黨因賀錦麗代拜登披戰袍問鼎白宮後,士氣大振,支持者興奮情緒攀升。接著華茲出線,黨內再衝一波熱度。

在許多議題上,華茲及范斯立場南轅北轍,例如已成大選核心的墮胎議題。范斯過去一向公開反對墮胎,曾表示他希望「全國禁止墮胎」,但又改稱支持川普將決策權留給各州政府的立場。

華茲多年來與賀錦麗保障墮胎權的看法較為一致,他過去在打選戰時就大力支持墮胎權。

今日美國報(USA Today)昨天報導,范斯當初獲選為副總統候選人是為了吸引搖擺州選民,及與當時仍是拜登副手的賀錦麗較勁,如今范斯面對的是一位在政界有多年經驗的兩屆州長華茲,這場比拚可能會有所不同。

此外,60歲的華茲投入大選,使范斯不再是唯一中西部出身的副總統候選人。華茲也挺工會,懂中西部州及其他地區藍領階層的處境,讓范斯在工人城鎮成長的獨特性瞬間去半。

華茲2019年以來一直擔任明尼蘇達州州長。在此之前,他代表明尼蘇達州出任眾議員長達12年。他曾在陸軍國民兵(Army National Guard)服役,還當過高中老師及美式足球教練。

聖路易大學(Saint Louis University)學者高德斯坦(Joel Goldstein)對今日美國報表示,范斯缺乏副總統應有的歷練。

40歲的范斯曾在陸戰隊服役,因回憶錄「絕望者之歌:一個美國白人家族的悲劇與重生」(HillbillyElegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)熱賣而一舉成名,兩年前轉戰政壇,當時迎面而來的是一場激烈的共和黨初選,他最終獲得川普背書勝選。

高德斯坦提醒,在總統選舉中,經驗不是一切。「你有幾年的經驗不代表你已經準備好了」、「經驗不足也不代表你不適合登上全國舞台」。

然而,范斯缺乏經驗可能已經有些影響。根據美國有線電視新聞網(CNN)委託獨立民調機構SSRS於7月24日發布的民調,不到30%的選民對范斯有好感,這對副手候選人來說是史上最低。

「范斯的狀況是,沒有其他跡象顯示他已經準備好了,」高德斯坦說。

「因此,當他走上全國舞台,面對過去具破壞性的(訪談)影片,還處理不當時,反而讓外界更質疑他經驗值低的這塊。」

華茲有豐富的從政經驗,這並不保證他有足夠的知名度,成為他在11月大選前需要面對的挑戰。

根據全國公共電台(NPR)、公共電視網(PBS)與馬瑞斯特輿論研究所(Marist Institute for PublicOpinion)在賀錦麗宣布華茲為副手前所做的聯合民調,71%的受訪者表示從沒聽過華茲,不知如何評價起。

不論兩位綠葉的資歷及打選戰的方式為何,在未來幾個月裡,范斯和華茲同樣要向選民推銷自己,說明為何他們是合適人選。

還記得共和黨全國代表大會上,范斯在接受副總統候選人提名的演講中,展現了他願意強烈捍衛川普及擔任「打手」的態度。當時他告訴美國人民,美國民眾在這個歷史時刻「需要」川普,同時抨擊拜登及賀錦麗的施政。

民主黨8月19日起在中西部大城芝加哥舉行全國代表大會,屆時華茲也將有同樣的舞台出擊。