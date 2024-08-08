范斯主動出擊 遭賀錦麗團隊再貼怪異標籤

在確定2024美國總統選戰為「賀華」對戰「川范」後，共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）7日回擊「怪人」標籤，批民主黨副總統被提名人華茲（Tim Walz）退伍理由可恥，還在威斯康辛州機場主動上前與民主黨總統被提名人賀錦麗（Kamala Harris）的隨行記者搭話，諷刺賀不接受媒體訪問。

范斯每天在社群平台X上面計算，成為民主黨推定總統候選人的賀錦麗迄今都還沒坐下來，接受媒體專訪，截至7日已經是第17天。

賀錦麗、華茲和范斯7日都在威斯康辛州造勢，賀錦麗一行及范斯一行在停機坪巧遇，范賀雖未互動，但范斯主動趨前，與賀錦麗的隨行記者搭話，說他們可能有點寂寞，因為賀錦麗都不回答問題。

賀錦麗團隊抓住機會，再朝范斯身上貼上一張怪異（weird）標籤，稱范斯這種行為很怪。

范斯在威斯康辛州記者會抨擊華茲，比較兩人從軍往事，范斯提到自己過去在陸戰隊服役，國家要他去伊朗，他就光榮地接受這項任務；反觀從軍24年的華茲，范斯說，華茲在其所屬陸軍國民兵將被派駐到伊拉克前夕選擇退伍，最後他的同袍去了華茲沒有。

衛報報導，范斯2005年曾以軍事記者身分被派駐到伊朗，並未實際參與戰鬥；華茲2005年申請退伍準備投入國會議員選舉，接著華茲退伍前所屬的單位就被派駐到伊拉克。

范斯批評華茲可恥，共和黨總統候選人川普則在社群平台真實社群（Truth Social）以全大寫字母批評華茲是美國之恥，賀錦麗更糟。

華茲在2018年曾公開回應此事，他說，「我深知有人做得比我還多，我也要說，從退伍軍人權利法案（GI bill）到成為領袖的機會到其他一切，我得自軍隊的比他們從我身上得到的多得多。」

賀錦麗競選團隊透過聲明回應，華茲服役24年後退伍，同年競選國會議員，華茲在國會主持退伍軍人事務，孜孜不倦地推動美軍事務，華茲會做一個持續為美軍和退伍軍人家庭不懈奮鬥的鬥士。

華茲6日被提名為賀錦麗副手，隨即重申他對川普和范斯的批評，說這些共和黨人士令人毛骨悚然（creepy）且很怪異（weird）。

范斯7日澄清，他擁有三個孩子，是一個想要實現美國夢的普通人。