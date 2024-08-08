首場大選造勢 華茲「教練」火力全開

美國民主黨總統候選人賀錦麗六日與副手明尼蘇達州州長華茲在賓州舉行首次聯合競選，強調唯有美國才能讓兩個中產家庭的孩子走入白宮，他們誓言捍衛人民有擁有選擇權利的國家願景，不走回頭路。

華茲出身中西部，曾任教師和聯邦眾議員，深具草根性，將與賀錦麗共同面對僅剩九十一天的選戰，對戰共和黨總統候選人川普及副總統候選人范斯。

這是華茲首場大選造勢，他火力全開，左批川普右打范斯。

華茲說，川普面對新冠危機愣住了，不僅把經濟搞得一團糟，造成社會混亂對立，且川普任內暴力犯罪升溫。

華茲再以自身治療不孕的艱辛過程來對比范斯，范斯過去嘲諷賀錦麗為「沒孩子的女貓奴」，已成為民主黨主攻話題。

華茲敘述他和妻子的漫長求子路，回憶接聽不孕治療失敗的電話時都要經歷的痛苦，直到女兒出生，因此他們將女兒取名為「希望（Hope）。」

范斯出身鐵鏽帶，被川普視為搶攻關鍵州選票的利器。華茲說，范斯在耶魯讀書，拿著矽谷億萬富翁的錢展開職涯，然後寫了一本詆毀老家的暢銷書，「拜託，這才不是美國中產階級」。

華茲隔空對范斯下戰帖，「我等不及要跟那個人辯論了。」他形容范斯等共和黨人令人毛骨悚然且很怪異。

賀錦麗將這場選舉定義為國家願景之戰，指川普代表的是混亂、厭惡且恐懼的美國，她追求的則是擁有投票、生育及免受槍枝暴力等基本自由的美國。

賀錦麗介紹華茲時，使用最多的頭銜是「華茲教練」，因為他當過教師和學校足球隊教練；賀錦麗說，華茲在執教期間支持ＬＧＢＴＱ，是首位簽署法案保障婦女墮胎權的州長。

賀錦麗表示，華茲教練讓孩子們找到歸屬感，讓孩子們相信可以做更大的夢，這就是華茲要當的副總統，這就是美國人民應該有的副總統。

賀錦麗競選團隊發言人穆尼奧斯表示，在宣布華茲參選副總統後，競選團隊募得二千萬美元。

賀錦麗選擇華茲為搭檔，川普在社群平台發文說「謝謝」。不少共和黨人認為，賀錦麗沒有選擇人氣更高的賓州州長夏皮洛為副手，讓川普更有勝算。

川普團隊抨擊華茲是「左翼極端分子」。川普陣營發言人李威特表示，華茲提出零碳排計畫、嚴格限制燃油車排放以及讓重罪犯投票等政策，將把加州危險的自由派主張傳播到全美。