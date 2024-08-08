雖常批北京 華茲：中美不應對立

民主黨副總統候選人華茲曾於一九八九年六四事件後到中國大陸教書一年，自述「這輩子不會再獲得那麼好的對待」。他任職眾議員後，積極關切大陸、香港和西藏人權問題，但強調必須和大陸合作，不認為雙方只能對立。

華茲一九八九年至一九九○年間透過哈佛大學的「全世界教學」計畫，前往大陸教書一年，成為美國最早到大陸教書的老師之一。

華茲一九九○年曾對媒體談到在大陸廣東佛山教美國歷史、文化和英語的經歷，他說：「我這輩子不會再受到那麼好的對待。他們給我的禮物比我能帶回家的還多，那是一次非常棒的經驗。沒有任何反美情緒，美國是很多中國人心目中嚮往之地；許多學生想來美求學，他們覺得留在中國沒有太多機會。」

華茲當時還表示，中國人民若有「適當領導階層」，他們的成就將「無可限量」。

華茲回美後，還創辦公司協助美國高中生暑期參訪大陸，一九九四年他和妻子格溫蜜月旅行也是到大陸。

不過，二○○七年當選眾議員後，華茲加入美國國會及行政部門中國問題委員會，關切大陸、香港和西藏人權議題，經常批評北京當局。

華茲說，他曾認為，隨著自由經濟發展，北京會逐漸放寬對社會生活和人權的控制，但這種情況沒有發生。他指出，大陸經濟成長與生活水準提高值得讚揚，但「我們不能將經濟成長與人權進步脫鉤」。

華茲經常和大陸、香港民運人士會面，包括西藏精神領袖達賴喇嘛和香港民運人士黃之鋒。他在眾議員任內也聯名提出多項關切中國人權提案，例如要求北京釋放諾貝爾和平獎得主劉曉波。另外，他也關切中方在南海的軍事擴張，認為必須堅決應對。

儘管華茲對大陸人權等問題態度堅定，他仍強調和大陸合作的重要性，並稱美國不應將中國視為「敵人」。他二○一六年受訪時說：「我在中國生活過，去過中國約卅次，我不屬於『必須與中國樹立敵對關係』那類人，完全不認為該那麼做。」