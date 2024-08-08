華茲經濟學：主打勞權、綠能 矛頭對準川普

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
賀錦麗選擇明尼蘇達州州長華茲擔任副手。 （歐新社）
賀錦麗選擇明尼蘇達州州長華茲擔任副手。 （歐新社）

美國民主黨總統候選人賀錦麗6日選擇現年60歲的明尼蘇達州州長的華茲（Tim Walz）作為副手，兩人並首度合體亮相，展開為期四天的搖擺州造勢活動。華茲一向以保護勞工、推動潔淨能源著稱，在造勢大會上他將矛頭對準共和黨總統候選人川普，砲轟他為一己私利，蓄意削弱美國經濟，且散播混亂和分裂的種子。

華茲自2018年當選明尼蘇達州州長後連任至今，但在全美知名度不高。據ABC News/Ipsos在7月26至27日的調查，57%的美國民眾不知道他是誰，約三分之一的人對他沒意見。然而在7月的Morning Consult民意調查中，約91%的民主黨選民表示，肯定他擔任州長時的表現。

在州長任內，華茲推動一系列被譽為支持勞工階級家庭的政策，主要的經濟成就也與教育和勞動力發展有關，大量投資公立學校、職訓、托兒等項目，並且通過提供勞工帶薪家庭照顧假和帶薪病假的法規。他支持工會，禁止訂定競業禁止協議，還增加對勞工的保護。去年，他還宣布2040年前將推動明尼蘇達州實現100%潔淨能源。

同樣在去年，華茲於明尼蘇達州推動歷來最大規模的減稅措施，連共和黨人都高度支持。而該州仍有數十億美元盈餘，華茲因此編制史上歲出金額最高的預算案，資助了在校免費午膳、更環保的交通運輸，以及擴大可負擔住房在內的多項計畫。

川普 美國大選 賀錦麗

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