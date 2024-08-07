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「從沒想過是他！」指賀錦麗挑華茲搭檔是驚人的選擇 川普：我超激動的

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「從沒想過是他！」指賀錦麗挑華茲搭檔是驚人的選擇 川普：我超激動的

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統兼共和黨總統候選人川普3日出席在喬治亞州立大學舉行的造勢活動。美聯社
美國前總統兼共和黨總統候選人川普3日出席在喬治亞州立大學舉行的造勢活動。美聯社

美國前總統、共和黨總統候選人川普表示，歡迎民主黨對手賀錦麗挑選明尼蘇達州州長華茲為搭檔，川普稱此為「驚人的選擇」。

Axios與國會山莊網站7日報導，川普當地時間7日早上接受福斯新聞節目「Fox and Friends」訪問時表示，「我會說，我的反應是我簡直不敢相信，我從沒想過會選中這傢伙」，還說華茲「是個非常、非常自由派的人，也是一個驚人的選擇」。

川普告訴主持群，「我超級激動的」。

川普稱華茲是「聰明版」的賀錦麗，「大約相當於（無黨派佛蒙特州聯邦參議員）桑德斯」，還攻擊華茲在移民問題軟弱，「非常沉迷於跨性別」，並稱賀錦麗-華茲組合「會希望這個國家立刻走向共產主義」。

針對華茲6日造勢時宣稱川普不懂餐桌等民生問題，川普反駁，「剛好相反，那些人都把票投給我，就是他正在談到跟餐桌相關的人」。

川普表示，他覺得賓州州長夏皮洛是比華茲更強的選擇，還呼應了其他共和黨人的說法，即夏皮洛因猶太血統遭排除，「我幾乎毫不懷疑，因為他是猶太人，他們覺得會冒犯其他人」，並重申之前的說法，即任何投給民主黨的猶太人都應該「檢查一下他們的腦袋」。

共和黨 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗

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