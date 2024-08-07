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賀錦麗選副手靠直覺！賓州長夏皮洛「這點」不如華茲才出局

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國副總統賀錦麗（圖左）挑選明尼蘇達州州長華茲（圖右）擔綱副手。美聯社
美國副總統賀錦麗（圖左）挑選明尼蘇達州州長華茲（圖右）擔綱副手。美聯社

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日宣布挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）擔綱副手，知情人士透露賀錦麗感覺與華茲的面試過程合拍，而原先更被看好的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）在部分議題恐怕造成民主黨負擔而落馬。

華爾街日報指出，一名知情人士透露，賀錦麗4日面試3名副手人選後，分別是華茲、夏皮洛與亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly），向幕僚透露更喜歡與華茲在面試過程的融洽關係，並且看中他擔任2年州長的實務經驗。

他還說，賀錦麗以副總統角度評估，華茲符合副手主要條件，會是可信賴且有能力的執政夥伴。

而賀錦麗結束人選面試後，向負責篩選搭檔的幕僚表示睡一覺考慮一下，不過已經快要有決定了。

消息指出，賀錦麗在6日上午決定好挑選華茲而非夏皮洛，並且致電華茲通知中選。

賀錦麗的決定也出乎部分民主黨人意料，畢竟中間派夏皮洛在兵家必爭的搖擺賓州擁有高支持度，可說是副手名單上的前段班；反觀華茲則相對比較不被看好。

不過夏皮洛在部分議題的立場恐怕造成民主黨負擔，比如支持私校教育券招致教師工會不滿，先前處理資深幕僚性騷醜聞亦引起爭議，還有處理挺巴勒斯坦抗議活動時也受到批評。

賀錦麗宣布副手後，夏皮洛也送上祝福，「副總統賀錦麗擁有我的熱情支持，我認識華茲，他加入選票對選情如虎添翼，將協助賀錦麗帶領美國前進」。

部分競選助手說，副手抉擇最終還是出於賀錦麗的直覺，認為誰會是更理想的人選，雖然華茲並非來自搖擺州，可是助手認為，華茲可以吸引賓州、密西根與威斯康辛等搖擺州內的獨立選民。

川普 美國大選 華茲 賀錦麗

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賀錦麗已選定競選搭檔 明尼蘇達州州長華茲出線

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