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賀華配對川范配 副手皆欠全美知名度

中央社／ 紐約6日專電
美國副總統賀錦麗今天宣布明尼蘇達州州長華茲（左圖）為競選搭檔，右圖為前總統川普的競選搭檔范斯。 路透
美國副總統賀錦麗今天宣布明尼蘇達州州長華茲（左圖）為競選搭檔，右圖為前總統川普的競選搭檔范斯。 路透

美國副總統賀錦麗今天宣布明尼蘇達州州長華茲為競選搭檔，兩黨競選組合經過多陣亂流後終於明朗。民調顯示，華茲的全美知名度低，前總統川普的搭檔范斯也沒有加分作用，選情繼續糾纏。

美國國家廣播公司（NBC）報導，根據全國公共電台（NPR）、公共電視網（PBS）與馬瑞斯特輿論研究所（Marist Institute for Public Opinion）在賀錦麗（Kamala Harris）宣布華茲（Tim Walz）為副手前所做的聯合民調，71%的受訪者表示從沒聽過華茲、對他沒有意見。17%對他持正面看法，12%為負面。

原為民主黨副總統候選人熱門人選的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）知名度較高，但有53%的受訪者沒聽過他。25%對他持正面看法，23%為負面。

經過民主黨內一輪競爭，華茲在眾多角逐者中出線，但全美知名度偏低。民主黨將在月中於芝加哥舉行全國代表大會，正式確認賀錦麗與華茲搭檔「賀華配」成為候選人組，拉抬華茲知名度與話題性是民主黨眼前的重要課題。

根據民調機構「晨間諮詢」（Morning Consult）近期對全美50州州長進行的支持度民調顯示，54%的明尼蘇達州選民認可華茲的施政，40%不認可。56%的賓州選民認可夏皮洛的施政，31%不認可。

共和黨的副總統候選人范斯（JD Vance）上月中獲提名後，並未為川普（Donald Trump）帶來加分作用。全國公共電台、公共電視網與馬瑞斯特輿論研究所民調指出，34%的受訪者對他有好感，43%沒有。23%的受訪者沒聽過范斯。相同民調在7月時顯示，28%的受訪者對范斯有好感，31%沒有。對范斯欠缺好感的美國民眾增加。

美國總統選舉經過電視辯論、川普遇襲、拜登（JoeBiden）宣布退選等多陣亂流後，兩黨人選終於明朗，民主黨的「賀華配」對共和黨的「川范配」。兩黨副手人選華茲與范斯都欠全美知名度，待民主黨全代會完成提名後，2024美國總統大選正式進入短兵相接最後階段。

川普 美國大選 范斯 華茲 賀錦麗

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賀錦麗已選定競選搭檔 明尼蘇達州州長華茲出線

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