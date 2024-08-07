賀錦麗副手華茲年輕時曾來台傳教 關心西藏香港人權

明尼蘇達州州長華茲成為民主黨副總統候選人。華茲早年曾在台灣傳教，也曾深入西藏與僧侶共處；他成為國會議員後，曾在國會感謝香港民運領袖黃之鋒，也在北京向當時的總理李克強關切西藏與香港人權。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天宣布，將與華茲（Tim Walz）搭檔參選。他在擔任州長前，在2007年至2019年期間是聯邦眾議員。

根據華茲2016年在國會的發言紀錄，他年輕時曾在台灣傳教，學習台灣的語言和文化。他在1990年代也去過西藏，與僧侶生活好幾天，並與僧侶訪談，半年後他到印度的達蘭薩拉（Dharamshala），與達賴喇嘛討論西藏的議題。

華茲曾多次出席美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China，簡稱CECC）的聽證會，關切中國人權議題。

在2016年1月的外委會聽證會，華茲說，他去過中國約50次，最早在1980年代到中國教書，也是美國最早到中國教書的老師之一，每次都覺得再去一次中國，自己對中國就會非常了解，但他覺得中國非常複雜，很難理解。

華茲說，他曾認為，中國隨著自由經濟的發展，會逐漸放寬對社會生活和人權的控制，這種情況沒有發生，他曾感到失望。他也去過香港很多次，當時香港在討論極為嚴苛的管理非政府組織法規，在香港的美國商會人士都表示非常憂心。

他指出，中國的經濟成長與生活水準提高是無可否認的，值得讚揚。中國成功讓許多人脫離貧窮，有了比較穩定與繁榮的生活，但「我們不能將經濟成長與人權進步脫鉤」，這是國家必須堅守的理念。他也曾在北京與李克強討論相關議題。

華茲回憶，他當時向李克強提及西藏及達賴喇嘛，與李克強有熱烈的辯論。

他說，李克強問他，「議員，我想你也在松嶺（Pine Ridge，位於南達科他州的印第安人部落）教過書，不是嗎？」華茲回答：「我們沒有要在這為美國原住民的事辯護。我們要指出的是，國家要理解如何前進，如何從中學習」。

香港民運領袖黃之鋒曾出席美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）於2016年11月舉行的會議，華茲當時向他表示，2015年時他首次以國會議員身份訪問香港，與香港特首及李克強討論香港及西藏議題。當時前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也同行。

華茲當時對黃之鋒說，「你們的榜樣、勇氣和聲音，遠在香港之外也被聽見。我個人非常感激你們。你們給我們的教訓，對我們的道德責任以及長期利益，不僅是對香港和美國，還有全球，都是至關重要的」。