華茲成賀錦麗副手 共和黨有人鬆口氣有人批惡夢

明尼蘇達州州長華茲成為賀錦麗副手，川普本人發了條有「感謝丞相賜箭」意味的推文，川普競選團隊則連發聲明抨擊華茲當州長時想把明尼蘇達州重塑為加州，「賀錦麗及華茲的加州夢是每個美國人的惡夢」。

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）今天上午宣布角逐白宮大位的搭檔，是60歲的華茲（Tim Walz）。消息見報後，共和黨總統候選人川普在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文說「謝謝！」，暗指選華茲這號人物等於送分給共和黨。

共和黨本來憂心賀錦麗會選擇人氣旺的搖擺州政治人物，例如賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro），如今非關鍵州出身的華茲出線，數位共和黨人都稱華茲不是最強綠葉，可能會提高川普勝選率。

川普前資深顧問康威（Kellyanne Conway）就推文寫道，「提姆·華茲？真是讓人鬆了口氣」。

「賀錦麗/華茲」配成型，川普陣營迎合保守選民胃口，猛轟華茲是自由派。

川普競選團隊文字、影片齊發，指華茲是「左翼極端分子」外，更抨擊華茲假裝挺中部地區的美國人，但在攝影機鏡頭關掉時，他認為美國農村「大多是牛及石頭」。

川普陣營發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，從提出自己的零碳排計畫、建議對燃油車實施更嚴格的排放標準，再到支持讓重罪犯投票的政策，華茲一心只想大幅傳播加州危險的自由派政策。

川普陣營高級顧問休斯（Brian Hughes）則指賀錦麗及華茲是激進分子，致力推動導致歷史性高通膨、邊境遭入侵，以及使美國處於第三次世界大戰邊緣的政策。

休斯接著延續共和黨自選戰開打以來，持續緊咬拜登及賀錦麗的攻擊點，表示如今賀錦麗透過選擇華茲，加倍強調她激進的願景，包括讓物價飛漲、向犯罪分子及毒販開放南部邊境，以及讓殺人犯和強暴犯進入社區。

華茲本人則推文表示，能成為副手是他一生的榮幸，「我全力以赴」。

華茲沒有常春藤學歷，不念法律。他在內布拉斯加州小鎮長大，在華府檯面上政治人物還是國會菜鳥實習生時，身為高中地理老師的華茲已在走廊上架開鬧事學生。他還當過美式足球教練，並在1989年六四事件後前往中國教書。

華茲2006年轉戰政壇，挑戰親共和黨的國會選區爆冷獲勝。美媒Politico今天引述知情人士指出，賀錦麗相信這段經歷及草根背景有助華茲保住民主黨「藍牆」，也就是威斯康辛州、密西根州及賓州。

賀錦麗今天與華茲將首度以正副手的身分合體，在賓州費城同台亮相，展開為期4天的搖擺州造勢活動，包括密西根州和亞利桑那州。